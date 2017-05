Puente, la voz vallisoletana de Pedro Sánchez

«Defiendo convicciones, no conveniencias y yo creo que eso se valora». Lo dice Óscar Puente, alcalde de Valladolid, y desde hace unos meses uno de los principales valedores de Pedro Sánchez en su carrera a la Secretaría General del PSOE. El candidato madrileño a encauzar el destino de los socialistas ha depositado toda su confianza en el regidor de esta capital para que defienda su proyecto en los medios de comunicación. Su innegable capacidad dialéctica, la rapidez de reflejos y la claridad con la que expone sus ideas –se compartan o no– han convertido a este abogado de profesión en un invitado casi indispensable en las citas en las que las tres versiones del partido del puño y la rosa debaten sobre su futuro.

«La verdad es que no recibo instrucciones ni de él ni de su equipo, me dejan bastante solo, con lo que interpreto que no lo estaré haciendo mal», explica. Su participación en el programa ‘El Objetivo’ de La Sexta, donde repartió estopa a sus más que conocidos contrincantes Soraya Rodríguez y Óscar López, disparó sus seguidores en Twitter en más de cinco mil personas (ya tiene más de 21.500). Susana Griso lo tiene casi como un colaborador de cabecera cuando aborda el tema de las primarias. Ha desayunado en el espacio que abre la programación de TVE y también ha cerrado el día en la cadena pública con su participación en La Noche en 24 horas. Ayer mismo se estrenó en un combate en la red en el encuentro organizado por ‘El País’ en su web. Bolos y más bolos para abanderar a la militancia que se siente traicionada con el ‘no es sí’.

Y la agenda sigue cargada de compromisos. El martes de la semana que viene participará en Hora 25, de la Cadena Ser, con Angels Barceló, y el miércoles, regresará otra vez a Televisión Española para volver a ensalzar un proyecto que considera ganador frente al de Susana Díaz y al de Patxi López. «Es una satisfacción que Pedro confíe en mí y si le puedo echar una mano, encantado», asegura Puente, quien dice exponerse a la opinión pública «sin tacticismos ni calculismos». De frente. El alcalde reconoce que esta apuesta ha supuesto un antes y un después en popularidad, pero zanja que de este combate no busca llevarse recompensas personales. «Desde el primer momento le dejé muy claro a Pedro que no tengo otra aspiración que ser alcalde de Valladolid, esa es mi única prioridad», sostiene este vallisoletano, que compagina sus ‘zascas’ en pantalla grande con los mandobles a través de la red social del pájaro en la que se mueve con comodidad en esta durísima campaña por las riendas del PSOE.

Esta dedicación al partido ha provocado las críticas de la oposición en el Consistorio, que le ha reprochado en alguna ocasión que esté volcado en la candidatura y abandone su trabajo en el ámbito municipal. Pero él lo niega. Tajante. «Eso es una tontería, tengo capacidad de trabajo y mi participación en los medios no me resta tiempo en el Ayuntamiento, por ejemplo en el Concurso Mundial de Bruselas he estado en todo, mi agenda es pública», aclara. Óscar Puente sí se prepara sus intervenciones como portavoz mediático de Sánchez y analiza a los que tendrá enfrente, aunque asegura que no le requiere demasiados esfuerzos. Le sale solo. «Tengo muy claros los mensajes que quiero transmitir, porque creo en ellos», acota. ¿Y si no gana el suyo y llegasen las represalias? «No me preocupa, hago esto por convicción, nunca me he echado a un lado y estoy dispuesto a asumir lo que llegue porque ya soy mayorcito», remacha para añadir, a continuación, que cada vez ve más cerca una victoria. No le tiembla la voz para poner en entredicho a los grandes santones socialistas como Felipe González y Zapatero porque, asegura, «soy incompatible con la hipocresía». «No voy a poner buena cara a los que creo que están haciendo un flaco favor al partido, estas siglas están por encima de las personas por muy grandes que hayan sido», argumenta. Y de Pedro, su apuesta en esta batalla, recibe llamadas y mensajes de ánimo. Hasta el día 21 de mayo Puente seguirá con su martillo pilón allá donde haga falta.