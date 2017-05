Nueve meses de cárcel por amenazar al presidente del Patronato del Toro de la Vega

El juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid ha condenado a A.L.L.D. a nueve meses de prisión y una multa de 1.000 euros por un delito de amenazas contra el presidente del Patronato de la Vega, Gerardo Abril. Según el fallo judicial, A.L.L.D escribió sendos mensajes con expresiones amenazantes en la red social Facebook en contra del máximo responsable del patronato, el 21 y el 23 de septiembre de 2015. El fiscal acusó a A.L.L.D. de ser autor de un delito leve de amenazas y pidió la pena de 3 meses de multa con cuota diaria de 10 euros y al pago de las costas del juicio. La acusación particular entendía que las amenazas eran graves, dado que se habían realizado tras la celebración del último Toro de la Vega, en un ambiente de mucha tensión y violencia.

El abogado del Patronato solicitó un año de prisión y una indemnización por daños y perjuicios por sufrimiento moral de 5.000 euros. Con la sentencia, el juez da la razón de la gravedad de las amenazas a la acusación particular. El autor de los hechos, que no se ha presentado a juicio, no entrará en prisión al no contar con antecedentes, y podrá recurrir la sentencia antes del 15 de mayo. Además, el condenado no podrá ejercer su derecho al voto durante nueve meses.

Enrique Carnero, vocal de la Junta del Patronato de la Vega, considera que la sentencia evidencia que no se pueden proferir insultos ni amenazas libremente, aunque sea en las redes sociales. Carnero, que transmite la satisfacción de la entidad tordesillana, recuerda que hay que respetar las opiniones de todos, también las de las personas a las que les gusta los toros, y desde luego no «desear la muerte» a nadie «solo porque no comparta tus mismos ideales».

El responsable del Patronato asegura que no es la única denuncia que han puesto, y que seguirán poniendo denuncias cuando se vulneren los derechos de sus miembros. «No podemos vivir con insultos, amenazas y presiones todos los días, solo porque consideramos que se debe celebrar el Toro de la Vega», defiende. «Nosotros hemos respetado la decisión de la Junta de prohibir la celebración en Tordesillas y aún así, grupos antitaurinos han venido el año pasado a Tordesillas, a vigilar que cumplíamos la ley, y se han repetido los insultos por parte de ellos, las amenazas y hasta nos han tirado piedras ese día», recuerda Carnero, quien se pregunta que si eso es respetar. «Ellos tienen el apoyo de grupos que les financian y nosotros somos trabajadores que vamos todos los días a trabajar y que nos hemos juntado porque nos gustan los toros, nuestras denuncias las pagamos nosotros», señala.

Presiones hacia el alcalde

Esta sentencia no es la primera acción judicial en contra de amenazas o insultos vertidos en las redes sociales en contra de personas que defienden la celebración del Toro de la Vega. En septiembre del año pasado, el Juzgado número 6 de Instrucción de Valladolid admitió a trámite la denuncia interpuesta en 2015 por el concejal de Deportes y responsable de las redes sociales de la agrupación municipal socialista, Rafael García Valea, por amenazas contra el alcalde José Antonio González Poncela, un mes antes de celebrarse el Toro de la Vega. García Valea denunció el 19 de agosto de 2015 los insultos y amenazas de muerte que se profirieron contra el primer edil en cuatro perfiles de Facebook llegando en algunos comentarios a desearle la muerte o amenazarle de tirarle «aguarrás en la cara» cuando se le viese en alguna ciudad de vacaciones. Entre los cuatro perfiles, el juez admitió la denuncia contra la persona que responde a las iniciales U.C.C. de Madrid y residente en Sevilla.

El alcalde ratificó la denuncia y abrió sendos procedimientos por la vía penal y civil contra U.C.C. por «amenazas». «Hemos ampliado la denuncia, antes estaba interpuesta como secretario general del Partido Socialista en Tordesillas, ahora el ámbito se extiende al personal y al institucional como alcalde del municipio», detalló el regidor. El primer edil tordesillano considera que «no pueden quedar impunes los insultos y amenazas contra personas en redes sociales».