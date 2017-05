Estos son los planes de los dueños de la nueva fábrica de aperitivos de Valladolid

Posan sonrientes con el alcalde, Óscar Puente, en una foto simbólica. Después de un año de cierres y malas noticias, el dato del paro en Valladolid –1.400 desempleados menos– y la llegada de una nueva planta del sector agroalimentario parecen conceder un respiro a la ciudad. Robert y Margaret García, el matrimonio propietario de la firma norteamericana RWGarcía, desembarcaron con buenas expectativas y respondieron a las preguntas de El Norte a través de un cuestionario enviado por correo electrónico con anterioridad a su visita a la planta de fabricación de aperitivos saludables con productos agrícolas ecológicos, principalmente maíz.

Una primera fase de implantación de la empresa contemplaba un periodo de formación en Estados Unidos para los primeros contratados para la nueva planta. ¿Ha concluido ya? ¿Cuántas personas han participado?

Efectivamente, en esta primera fase han sido cuatro las personas que se han estado formando en nuestras instalaciones de Estados Unidos adquiriendo el conocimiento de nuestros productos y procesos.

Durante 2016 Valladolid ha perdido empleo en empresas señeras del sector agroalimentario. 85 puestos en Lauki, 124 en Dulciora y 58 en Sada. ¿Hay posibilidad a medio plazo de que los empleados despedidos en estas empresas puedan tener cabida en la nueva planta de San Cristóbal? ¿Habrá alguna medida especial para incentivarlo, algún acuerdo con el Ayuntamiento o sindicatos?

Dicho personal, dado que proviene de industrias del sector agroalimentario, por formación y experiencia posiblemente sea muy valioso para nosotros, no obstante, el protocolo de los procesos de selección ha sido el mismo para todas aquellas personas que han mostrado su inquietud en formar parte de nuestro proyecto, provengan de donde provengan. No existen medidas especiales para estos colectivos, pero lo cierto es que por nuestra parte no lo hemos solicitado ni buscado.

En un principio se habló de que la fábrica de San Cristóbal podría alcanzar en una segunda fase, si las previsiones se cumplen, 150 empleos. ¿Continúa siendo una cifra válida a día de hoy, tal y como se está comportando el sector?

En esta primera fase, el número aproximado de trabajadores podrá rondar los 50. Comenzaremos a trabajar en un turno de fabricación que poco a poco, si nuestras previsiones se cumplen, ha de pasar a dos para, posteriormente, trabajar los tres turnos productivos de mañana, tarde y noche. Nuestras instalaciones, no obstante, están preparadas para, en un futuro, albergar una segunda línea de fabricación. Por lo tanto, nuestras expectativas, si todo va como estimamos, son buenas.

En cuanto al empleo indirecto, ¿tienen alguna estimación de cómo afectaría esta fábrica a otros sectores productivos, como limpieza, distribución, etc?

Todos nuestros servicios están siendo atendidos por empresas de Valladolid. La ubicación en el Polígono de San Cristóbal nos permite acceder con rapidez a servicios de calidad que están cercanos a nuestras instalaciones: la limpieza, el mantenimiento, el abastecimiento de todo tipo de materiales, etc…

Dulciora no utilizaba azúcar de Castilla y León, puesto que Mondelez tenía sus propios proveedores. Lauki sí tenía acuerdos con los ganaderos, por lo que su marcha, a medio plazo, se dejará notar en las explotaciones. ¿Utilizará su empresa materia prima con origen castellano y leonés? Si es así, ¿en qué porcentaje?

Las motivaciones de implantarnos en esta localidad fundamentalmente fueron dos: nuestra amistad con un empresario vallisoletano y las enormes oportunidades que nos brinda el sector agroalimentario de esta Comunidad. Tenemos proyectos de agricultura ecológica que estamos convencidos de que podremos desarrollar en esta Comunidad estableciendo vínculos y alianzas de tal manera que logremos que mediante este tipo de cultivos nuestra materia prima sea de origen castellano y leonés.

Habían pensado en expandirse por Europa y al final optaron por Valladolid. ¿Aparte de la mediación de un industrial vallisoletano, qué les ha convencido para instalarse aquí? ¿Creen que Valladolid es una ciudad con potencial para virar hacia el sector agroalimentario, que la Junta de Castilla y León considera estratégico? Si no es así, ¿qué necesitaría mejorar, infraestructuras, terreno, visibilidad…?

Como comentaba anteriormente, nuestra amistad fue una de las motivaciones y hasta la fecha tan solo puedo decir cosas buenas de esta comunidad y en especial de la corporación municipal, que se ha puesto a nuestra disposición para todo aquello que les hemos solicitado. La agilidad en cuanto a las gestiones encomendadas ha sido un factor que hemos valorado muy positivamente. Creemos que a nivel de la Junta de Castilla y León puede haber ayudas y programas en los que nos podamos apoyar para potenciar nuestro proyecto de agricultura ecológica, por lo tanto, nos pondremos en contacto para estudiar aquellas líneas de colaboración a las que nos podamos acoger y desarrollar conjuntamente.