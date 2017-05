Ruta de Pinchos en Laguna

Un total de 37 establecimientos hosteleros participarán este fin de semana y el siguiente en la XI Ruta de Pinchos de San Pedro Regalado que cada año se celebra en Laguna de Duero. Los hosteleros mantendrán el precio del pincho en 1,8 euros, el mismo que el año pasado, y esperan que el tiempo acompañe para que esta convocatoria sea todo un éxito de participación.

“La ruta ha alcanzado su más alto nivel por la calidad de sus pinchos, entre los que se pueden encontrar desde los sabores tradicionales hasta las propuestas más novedosas”, aseguró la concejala de Turismo, Estela Crespo, en la presentación de esta convocatoria que se celebró ayer en el patio del Ayuntamiento de Laguna. Crespo señaló que la ruta se ha consolidado como una de las actividades más esperadas de las fiestas de San Pedro en Laguna.

Y así, Huerta marina, Sobre de San Pedro, Hojaldre de carrilleras ibéricas, Cestita campera, Manhatún, Sajonesa, Gaucho, Little Italy, Cambalache, The Lake´s Duck, Tierra y mar, El Mar en Casa, Tosta de solomillo Laguna, El Grillo, Burger Bao, el Nido… son algunos de los nombres con los que los hosteleros han bautizado a sus creaciones y que completarán las actividades del fin de semana con la l Feria de la cerveza artesana y el II Festival del Espíritu Custom. La edil aprovechó la presentación para felicitar y agradecer a todos los establecimientos hosteleros porque “sin su profesionalidad, voluntad y entusiasmo la ruta no sería posible”.

Por su parte, el alcalde de Laguna de Duero, Román Rodríguez de Castro, mostró su satisfacción por la acogida que esta iniciativa “está teniendo dentro y fuera del municipio”. Rodríguez también quiso agradecer a los profesionales de la hostelería lagunera por la predisposición a participar en todas las actividades organizadas desde el Ayuntamiento y por su gran apoyo al turismo del municipio e invitó a todos los laguneros y vecinos de otros municipios a acercarse a Laguna estos días para participar de la buena gastronomía y de todas las actividades programadas, “porque estoy seguro que pasarán momentos inolvidables”.

Por su parte, el representante de la Asociación de hosteleros de Laguna, Javier Calvo, subrayó la importancia que esta ruta y las fiestas de San Pedro tiene para su sector y confió en que esta convocatoria sea todo un éxito, “dado el nivel de las creaciones gastronómicas”. Asimismo animó a sus compañeros presentes en la presentación a que propongan más actividades que dinamicen el municipio y por extensión el negocio hostelero. “Las expectativas son muy altas”, concluyó.