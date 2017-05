Estos son los superlavavajillas que usarán para limpiar las copas del Mundial de Bruselas

Ósmosis inversa. Detrás de este nombre se esconde el proceso de lavado que utilizarán en el Concurso Mundial de Bruselas para evitar que la limpieza de las copas usadas en la cata influya en el sabor, el olor e incluso el color de los vinos que concurrirán al certamen. Tres lavavajillas se encargarán de poner a punto las copas de la centenaria empresa alemana Spiegelau y de hacerlo, además, con este proceso llamado ósmosis inversa.

Este tratamiento conlleva un agua de muy baja mineralización que incluso reduce los niveles de cloro, algo que podría afectar al sabor de los vinos. La empresa fabricante de los tres lavavajillas que se usarán en el Concurso Mundial de Bruselas es Winterhalter.

Desde esta firma explican que la "ósmosis inversa elimina aproximadamente el 98% de las impurezas del agua filtrándola a través de membranas". Dicen en su página web que "lavar sin las impurezas del agua implica que no haya residuos en vajillas, cubiertos, copas o vasos. Ya no será necesario repasar, dado que los objetos estarán brillantes y listos para su uso. En comparación con otros métodos de tratamiento del agua, la tecnología de membranas no requiere regeneración de sal", aseguran.

Para manejar estos lavavajillas se han elegido tres jefes de equipo, que coordinarán en torno a 12 personas, encargadas de colocar las copas en los lavavajillas y de prepararlas luego para que puedan ser utilizadas de nuevo en la cata. Cada máquina tiene capacidad para 25 copas de vino y el proceso dura 120 segundos, en un lavado "neutro, rápido y sin olor. La copa sale perfecta", explican desde la organización del Concurso Mundial de Bruselas.

Por estas máquinas pasarán las 3.200 piezas de la vajilla, compuesta por copas de vino y de espumosos elaboradas por la fábrica alemana Spiegelau, compañía fundada en Baviera en 1521.