«Los catadores internacionales se sorprenden de la enorme variedad de vinos de Castilla y León»

“Hay denominaciones que no necesitan presentación. Todos saben de Ribera de Duero, claro, de Rueda también. Pero hay otras de las que no todos han oído hablar”. Son expertos catadores que han venido de cincuenta países, que este fin de semana participan en Valladolid en el Concurso Mundial de Bruselas, que probarán y elegirán los mejores vinos de entre los 9.080 que se presentan al certamen… y que no siempre conocen todas las variedades de una región concreta. Por eso son importantes, dicen desde la organización, las conferencias programadas este jueves por la tarde, en las que especialistas del sector en Castilla y León han ofrecido charlas sobre la riqueza enológica de la comunidad. Porque hay vida, mucha vida, más allá de las grandes denominaciones.

“Lo mejor que puedes hacerle a un catador es picarle la curiosidad con alguna zona vinícola que no conoce, se lanzará sin duda a probar algo de allí”, explica Juan Antonio Herrero, gerente de tienda de Lavinia, quien ha ofrecido a los catadores participantes en el Concurso Mundial de Bruselas una radiografía de las doce denominaciones de origen de Castilla y León.

“Les he explicado dónde se encuentran, las principales características de la orografía, el paisaje, el clima o las variedades autóctonas de cada una de estas denominaciones”, asegura Herrero, quien entiende que esta cita que tiene lugar en Valladolid es una oportunidad de oro para promocionar los vinos de Castilla y León en el extranjero.

“En este evento participan 322 catadores, muchos llegados de otros países. Probarán vinos de aquí, conocerán las bodegas, visitarán las distintas denominaciones… y eso es importante porque se llevan conocimientos para luego hablar de estos vinos en sus países”. Muchos de estos catadores son, precisamente, periodistas especializados, por lo que la labor de promoción que puedan hacer después a través de sus medios es también fundamental.

A estas conferencias informativas, celebradas en el Teatro Calderón, se ha añadido también Jesús Yuste, doctor ingeniero agrónomo e investigador de Itacyl, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Yuste ha ofrecido una perspectiva sobre la unión del ‘terroir’ con la forma de cultivo del viñedo en las distintas denominaciones de Castilla y León. “Una de las características de nuestra comunidad es, precisamente, la gran variedad y riqueza”, unida a una uva de calidad que permite ofrecer vinos con una buena relación calidad/precio.

Yuste hizo durante su intervención un repaso a la evolución que ha tenido el mundo del vino en Castilla y León durante los últimos 30 años, con una constante modernización del sector hacia espalderas, nuevas formas de poda y la progresiva modernización a lo largo de todo el proceso a lo largo de todo el proceso. Además, resaltó que esta evolución hay que contemplarla desde un punto de vista “dinámico”, que busca un posicionamiento en el mercado a través de un proceso de “constate adaptación en las técnicas de cultivo y en la modernización” .