Juan Ignacio de los Mozos apoyará la candidatura de Borja García

El que fuera candidato a presidir el Partido Popular en el Congreso Provincial del año 2012, Juan Ignacio de los Mozos, dará esta vez su apoyo a la candidatura que encabeza el concejal vallisoletano y ex presidente de Nuevas Generaciones, Borja García. De los Mozos, que en la anterior cita congresual se enfrentaba al actual presidente, Ramiro Ruiz Medrano -aunque finalmente no optó al no reunir los avales suficientes-, ha mantenido esta tarde sendas reuniones por separado con los dos precandidatos, Jesús Julio Carnero y Borja García. Si bien, ha sido al concejal vallisoletano al que finalmente ha manifestado su apoyo de cara a las primarias que se celebrarán el próximo 18 de mayo.

Con esta postura queda así descartada la tercera vía que a primeros de abril se empezó a gestar mediante una corriente universitaria y de la que en un principio formaría parte Juan Ignacio de los Mozos, bajo una defensa de valores como las libertades y el humanismo cristiano.

La tercera candidatura que en las últimas semanas ha planeado sobre el que en su día intentara enfrentarse a Ramiro Ruiz Medrano podría arrastrar mediante esa corriente universitaria unos trescientos afiliados, según barajaron en su momento fuentes del partido.