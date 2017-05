Los mejores vinos del mundo aguardan su oportunidad en la Feria de Valladolid

Los pabellones de la Feria de Valladolid se han convertido durante estos días en una improvisada bodega en la que se custodian los mejores vinos del mundo. Son aquellos que participarán, desde este viernes al domingo, en el Concurso Mundial de Bruselas, que tiene este año Valladolid como sede oficial.

Miles de botellas (hay 9.080 vinos a concurso) aguardan su turno para mostrar su valía en una cata a ciegas y aspirar -con las votaciones del jurado- a recibir alguno de los reconocimientos que se entregan durante el certamen, en el que participarán 322 catadores llegados de cincuenta países.

Las botellas se han colocado, en los laterales de uno de los pabellones de la Feria de Muestras, justo al lado de la sala donde tendrán lugar las catas. Para organizar tantos cientos de botellas, la organización ha dispuesto varias mesas sobre las que se han organizado en función del día, el turno y la mesa del jurado (hay 61) que llevará a cabo la cata.

Todas las botellas se han embuchado en unas bolsas opacas para impedir que los catadores puedan ver la etiqueta o la procedencia del vino. De este modo, se garantiza que la evaluación se hace, no por la fama o nombre de la bodega o productor, no por su lugar de procedencia, sino única y exclusivamente por las características propias del vino. Los tintos se han envuelto en las bolsas rojas (embridades en el cuello, para que no se pueda quitar ese envolotorio de seguridad) y el resto de variedades -blanco, rosado, espumoso- en bolsas azules. Cada una de ellas lleva una pegatina con la referencia de la botella que hay en el interior y que los jueces deberán poner en su tarjeta de valoración.

Los vinos tintos se conservarán a 15 o 16 grados, para posteriormente servirse, una vez descorchado a unos 18 grados. La sala de catas permanecerá a una temperatura estable de 19 grados, necesaria para que los catadores puedan valorar de forma eficaz los vinos. Los blancos, rosados y espumosos se conservarán en unos camiones frigoríficos a 11 grados, para ser catados con posterioridad a una temperatuar de 14 grados.

Un equipo de 120 camareros, reclutados de las escuelas de hostelería de Valladolid, se encargarán de servir los vinos durante las tres jornadas del concurso.