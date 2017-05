De los Celtas a Manolo Escobar: apunta estas canciones para maridar vino y música

Está el "me gustan las mujeres me gusta el vino" de Julio Iglesias y el 'Vino tinto' de Estopa ("Que si me tomas en frío engaño y con los años me hago mas listo"). Está el 'Latino' de Francisco ("tengo el calor de una copa de vino") y el que guarda Asunción, que ni es blanco ni tinto ni tiene color.

Aquí te proponemos algunas canciones vinculadas con el vino justo cuando Valladolid está inmersa en la celebración del Concurso Mundial de Bruselas, una cita que reúne a los principales expertos del sector para, después de una cata a ciegas de 9.080 referencias, elegir a los mejores vinos.

Seguro que se te ocurren muchas más canciones donde el vino es protagonista... o que tiene hueco en el rinconcito de una estrofa o estribillo. Puedes compartir con nosotros en los comentarios tus propuestas y contribuir a que esta lista sea mucho más larga. De momento, para abrir boca, te proponemos esta carta de vinos, esta cata de canciones, selección enológica musical.

CELTAS CORTOS 'AMOR AL VINO'

Empezamos con un ejemplo cercano, el de Celtas Cortos, con su canción 'Amor al vino'. "Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos, nace el amor por el vino", dice la canción que el grupo pucelano dedicó en el año 2008 al vino y a las tareas en los viñedos. Grabaron el videoclip en Pesquera de Duero.

JOAN MANUEL SERRAT. 'TUS CARTAS SON UN VINO'

"Tus cartas son un vino que me trastorna y son el único alimento para mi corazón", comienza esta canción de Joan Manuel Serrat, incluida en el disco 'Hijo de la luz y de la sombra', del año 2010, con letras del poeta Miguel Hernández. La vinculación de Serrat con el vino ha sido estrecha, ya que el cantautor comenzó en 1998 un proyecto bodeguero en Priorato y Montsant (que terminó por vender años después). Por cierto, que en una de sus canciones emblemáticas ('Mediterráneo') ya había referencias al vino: "Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero".

JULIO IGLESIAS. 'SOY UN TRUHÁN, SOY UN SEÑOR'

Clasicazo. Julio Iglesias cantaba aquello de 'Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido' en una canción de 1977 incluida dentro de su disco 'A mis 33 años'. Amigo del bodeguero Alejandro Fernández, en el año 2010 anunció que poseía, junto con otros socios, una bodega en Montecastro, a diez kilómetros de Peñafiel. En 2002 fue condecorado Embajador de Honor de la Ribera del Duero.

FRANCISCO. 'LATINO'

En la misma línea temática, Francisco cantaba "Tengo el calor de una copa de vino. Mitad señor, mitad correcaminos", en su 'Latino', una pieza de 1981 con la que participó en el festival de la OTI. La canción lleva la firma de Pablo Herrero y José Luis Armenteros.

LOS RODRÍGUEZ. 'SALUD, DINERO Y AMOR

'

Sigue esa relación entre vinos, mujeres... y amistad. Los Rodríguez escribieron una exaltación al brindis con esta canción de 1993 incluida en 'Sin documentos'. "Brindo porque esta noche un amigo paga el vino", dice unas de las líneas de esta canción. El grupo también inclía en su repertorio 'Copa rota': "Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó. Y la sangre que brotaba confundiese con el vino y en la cantina este grito a todos estremeció".

MANOLO ESCOBAR. 'VIVA EL VINO Y LAS MUJERES'

"Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatia y querer", canta Manolo Escobar en esta canción que se convirtió en uno de los grandes éxitos del intéreprete. Clasicazo de verbenas y karaokes.

CANCIÓN POPULAR. 'EL VINO QUE TIENE ASUNCIÓN'

No abandonamos el ambiente festivo. Atención a esta canción de pasacalles, de verbena y jolgorio. "El vino que tiene Asunción, no es blanco, ni es tinto, ni tiene color", dice esta pieza que se compadece de los borrachos que están en el camposanto.

JOTA DE LA UVA

Y que no falte una jota. Como esta pieza tradicional de Extremadura que recuerda que "De la uva sale el vino, de la aceituna el aceite, y de mi corazón sale, ay, cariño para quererte".

ESTOPA. 'VINO TINTO'

Cambio de generación. Estopa le cantó al 'Vino tinto' en el año 2001, en una de las piezas más conocidas de su álbum 'Destrangis'. "Tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo", dice la letra de esta canción.

CANTECA DE MACAO. 'EL ATONTE DEL VINO'

Terminamos esta lista de diez canciones con esta pieza del año 2009 en la que se canta: "Que mira que no le echemos la culpa vino si te quiero es porque he querido".

Pero hay más canciones. De Fariña, de Despistaos, de Deluxe, Elvis Presley... ¿Añades alguna más a la lista? ¿Qué canciones dedicadas al vino recuerdas?