La estación de servicio 'low cost' de Parque Alameda sigue suspendida dos años después

Dos años después de que el anterior equipo municipal de Javier León de la Riva denegase la licencia de obras a una empresa de Salamanca, para construir una gasolinera ‘low cost’ en un solar junto a la carretera de Rueda, el proyecto se encuentra sin solución de alcanzar un acuerdo entre las partes, y a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León tenga la última palabra.

La parcela tiene una superficie de 2.767 metros cuadrados y tiene asignado un uso comercial. La decisión de instalar una estación de combustibles para automoción sigue encontrando el rechazo de los vecinos de la zona sur de la capital por el riesgo, y también del nuevo equipo municipal y del concejal de Urbanismo, Manuel Saravia.

La empresa tras recibir la denegación de la licencia de obras para la estación de servicio, situada en la carretera de Rueda 188, con las confluencias de la calle Vinos de Cigales 3 y Campo Charro 53, decidió recurrir a los tribunales. La denegación fue firmada por la Junta de Gobierno Local el 8 de abril de 2015, después de que se produjeran varias manifestaciones de los vecinos que fueron apoyadas por PSOE, IU, y Ecologistas en Acción.

La parcela fue vendida en enero del 2014 por la empresa Autoestaciones Lofer S. A. a Viñedos Monte la Reina S. L. tras reconocerse que el solar estaba catalogado en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para uso de estación de servicio. Según figura en el Registro de la Propiedad 1 de Valladolid, la venta del solar tenía una cláusula expresa de resolución del contrato como era «la efectiva materialización y puesta en funcionamiento sobre la parcela adquirida de una estación de servicio o una unidad de suministro». Para la construcción se fijaba un plazo de dos años.

Además, se establecía idéntico plazo para anular el contrato por la parte compradora, en el caso de que existiera una denegación del Ayuntamiento de Valladolid, Fomento o cualquier otra administración pública. En ese supuesto, se fijaba que «se devolvería por la parte compradora la finca y por la vendedora la cantidad pagada más los impuestos correspondientes». También se acordaba que Viñedos Monte la Reina no podría reclamar indemnización ni intereses a Estaciones Lofer.

Ambas circunstancias no se han producido puesto que un Juzgado de lo Contenciso-administrativo de Valladolid dictó sentencia en octubre del año pasado por la que reconocía el derecho de la empresa salmantina a instalar la gasolinera en el solar de la carretera de Rueda. Antes de que se produjera el fallo, elconcejal de Urbanismo se reunió con representantes de la mercantil para buscar una solución. El Ayuntamiento también ha recurrido el fallo en el TSJ, decisión que se espera esté antes de que finalice este año.

Hasta doce emplazamiento

Saravia explicó ayer que el Ayuntamiento les planteó el año pasado hasta doce emplazamientos en la ciudad susceptibles de realizar una permuta, con la que se trataría de conciliar tanto las demandas vecinales como el que la empresa no saliera perjudicada. De ellos, la empresa seleccionó dos posibles, una parcela que el Consistorio tiene junto al cementerio del Carmen, y otra en el polígono de Argales. «Estaban dispuestos a cambiar su parcela del Parque Alameda por estas dos. Se hicieron las valoraciones, puesto que no queremos permutar más valor municipal por menos, que es el que salía», dijo Manuel Saravia, que añadió que «la empresa no quiso».

Enfriada esta posibilidad, la Concejalía de Urbanismo optó por, tal y como pedían los vecinos, modificar el Plan General actual introduciendo un cambio que prohibirá construir gasolineras a una distancia de menos de 50 metros de donde estén levantados bloques residenciales o viviendas . En el caso de la parcela del Parque Alameda, la gasolinera ‘low cost’ estaría a una distancia inferior, incluso de una guardería. El PGOU no estará aprobado antes del mes de julio.

La duda está en si la futura normativa se podría aplicar a los usos de parcelas que ya estuvieran reconocidos con anterioridad.

Fuentes jurídicas de Viñedos Monte la Reina sostienen que «el juzgado Contencioso-administrativo nos dio la razón respecto a que el proyecto se ajustaba a derecho. La empresa sigue manteniendo su interés por ese solar, salvo que el Ayuntamiento nos ofrezca otras opciones. Las conversaciones se han interrumpido después de que ellos perdieran la sentencia», dicen desde la mercantil salmantina.

Más de 100.000 euros

Con un ‘asalto’ judicial ya ganado en primera instancia, en el que se reconoce el derecho a instalar la gasolinera, Viñedos Monte la Reina considera que podrían reclamar una indemnización al Ayuntamiento en el caso de que el TSJ ratifique la concesión de la licencia de obras. Estiman, en este sentido, que la cantidad superaría los 100.000 euros por el lucro cesante. La empresa argumenta que tuvo que pedir un crédito.

Para evitar la ejecución de la sentencia, el Ayuntamiento ofreció también a la empresa salmantina la permuta de su solar de uso comercial por otro residencial, pero teniendo en cuenta valores equivalentes de precio.