Un vallisoletano de 16 años, olímpico en Filosofía

Tiene ese algo de quienes han leído mucho. Pero mucho. Dice su padre que se iba a la playa en verano con una mochila cargada de libros. Aunque lo cierto es que comenzó como muchos, con Mortadelo y Filemón. El cómo se pasa del tebeo a Nietzsche es otro asunto que tiene más que ver con la curiosidad intelectual. Álvaro Salgado Carranza tiene 16 años, cursa 1º de Bachillerato en el Colegio Lourdes de Valladolid y a finales de mayo se marchará a Rotterdam como uno de los dos representantes españoles en la Olimpiada Internacional de Filosofía. Le acompañará una estudiante catalana.

En resumen.Tendrá que escribir en cuatro horas un ensayo en inglés sobre un tema propuesto por el jurado. Competirá contra representantes de cincuenta países, con los surcoreanos como grandes favoritos. Y para rematar la faena tendrá que defenderlo unos días después ante el tribunal. Algo así hizo semanas atrás, cuando ganó en Salamanca la fase regional de la Olimpiada de Filosofía que le habilita para participar en el Nacional. Certamen que discurre por cauces distintos al Internacional.Cosas de la disquisición filosófica, por lo que se ve.

«Si permitimos que la sociedad derive en sectas que se odian unas a otras, estamos abocados al desastre»

Se enfrentará a sus rivales y a la dificultad de ser un alumno de 1º, con lo que será, en teoría, de los que menos formación académica han recibido en la materia. El bagaje que arrastra lo ha conquistado a fuerza de pasar páginas y escudriñar conceptos. Y, sobre todo, de comparar autores antagónicos para intentar comprender los diferentes puntos de vista que rodean a cualquier cuestión. «Sí que he leído, tengo mi bagaje, que es sobre lo que te tienes que sustentar. Tengo la suerte de que mi profesor es bueno –Víctor Navarro se llama– y me ha despertado el interés por la asignatura y me ha facilitado muchos conocimientos, pero solo con eso no cuentas con la profundidad necesaria como para que te digan ‘Aristóteles’ y te pongas a discurrir sobre su vida y su obra. A cambio, hay libros como ‘El mundo de sofía’, de Jostein Gaarder, o algunas obras recopilatorias que son síntesis que puedes utilizar como guía», explica Álvaro.

No es esta una sociedad que forme filósofos, precisamente. Aparte de ser una materia cada vez más relegada en los currículos escolares, la simpleza de Twitter y la potestad para seguir solo a quienes piensan como uno mismo parecen construir un mundo de discursos únicos. Si a eso se le suma la capacidad –demostrada con la campaña de Donald Trump– de hacer pasar mentiras por hechos ciertos, la crítica sesuda y argumentada se complica.

«¿Por qué estamos creando borregos?», reflexiona Álvaro. «Por miedo. O por una acción reaccionaria. Es algo que tiene que ocurrir, es cíclico y espero que derive de nuevo en un impulso a la autocrítica.Si permitimos que nuestra sociedad se convierta en una serie de sectas que se odian unas a otras estamos abocados al desastre.Si construimos una sociedad en la que alguien con unas ideas no piensa en ningún momento en escuchar a otro con otras ideas diferentes, esa sociedad fracasará. Porque no podrá evolucionar, y lo que no evoluciona, involuciona.Y porque cualquiera que quiera destruirla lo tendrá muy fácil», asevera.

En estos tiempos inciertos para Europa, amenazada por el terrorismo de raíces islámicas, la ultraderecha y el Brexit –todos fenómenos basados en el ‘yo’ contra el ‘ellos’– Álvaro observa un peligro cierto. «Si la sociedad occidental permite que sus individuos se fanaticen creará una sociedad con personas incapaces de progresar, porque el progreso es contrastar ideas, diálogo entre individuos que piensan distinto y permiten gestar una idea nueva».

Autores favoritos

En su discurso asoman conceptos, a veces incluso inconscientemente. Retazos de conocimiento que se le han quedado grabados con la lectura de sus filósofos favoritos.

«El primer libro de filosofía que leí fue ‘Así habló Zaratustra’, de Nietzsche. Al principio le tenía mucho cariño, después ya menos. Pero me gustan los autores de la rama liberal, Locke, Adams, ya fueran filósofos o economistas, que al final se interrelacionaban. A Kant lo tengo más esquinado, pero Habermas, Kohlberg o Gilligan son autores que me gustan. Y habrá muchos que no conozco. Y también me gusta mucho un filósofo español actual que es Javier Gomá Lanzón», confiesa.

«La Filosofía te permite tener capacidad de síntesis, de razonamiento, y conocerte a ti mismo»

La pasión por la Filosofía, sin embargo, no quiere decir que centre sus objetivos en vivir de ella. En realidad, tiene clara su aspiración, que guarda un punto de utopía. «Soy de Ciencias Sociales. Quiero estudiar Relaciones Internacionales y hacer un doble grado o con Derecho o con Economía, para orientarme hacia el mundo de las organizaciones internacionales o dedicarme a la política, que me llama mucho, o interna o externa, siendo diplomático», dice. Lo de la utopía viene porque considera que la política –esa denostada disciplina– es el modo más viable de mejorar el mundo. Lo del ‘servicio público’ que algunos no han acabado de entender.

Algo que quiere afrontar sin olvidar una Filosofía cuya presencia en las aulas reivindica. «Estoy a favor, por ejemplo, de que se imparta Economía en cursos tempranos porque, como la Filosofía, son materias importantes para comprender el mundo. Se pueden mezclar los dos sistemas. Me parece triste que la Filosofía esté relegada a tres horas a la semana en 1º de Bachillerato y a quienes la quieran coger en 2º. Es una disciplina que te proporciona capacidad de síntesis, de lógica, de razonamiento, y además te ayuda a conocerte a ti mismo».