El PP resalta el «crecimiento» de la inversión de la Junta y el PSOE critica los retrasos en las obras

El procurador del PP por Valladolid, Raúl de la Hoz, ha calificado como "muy buenos" el proyecto de presupuestos de la Junta en Valladolid, que prevé una inversión de 41 millones de euros, "un crecimiento importante, seis millones más que el año anterior" que encontrará acomodo, sobre todo, en las previsiones de las consejerías de Sanidad y Educación.

De la Hoz resaltó los 11,4 millones que se invertirán en Sanidad, con más de 6,6 millones consignados para continuar con las obras de ampliación del hospital Clínico, que se encuentran paralizadas desde hace meses, hasta el punto de que la empresa constructora ha pedido la rescisión del contrato. De la Hoz confía en que se pueda alcanzar un acuerdo con la constructora que permita retomar las obras.

El procurador popular subrayó además los presupuestos que Educación, que casi duplican su partida, al pasar de siete a 13,3 millones de euros, con las ampliación de varios colegios (María Montessori en Renedo y Miguel Delibes en Aldeamayor), la construcción del nuevo colegio de Arroyo y el inicio de las obras en los institutos en Arroyo y La Cistérniga, que no estarán listos hasta 2019. Para el año que viene, dijo De la Hoz, está previsto que abra sus puertas el nuevo centro base de atención a personas con discapacidad, en Girón, después de una inversión total de seis millones de euros.

Raúl de la Hoz ha concluido su comparecencia en la sede del PP de Valladolid con la seguridad de que estos presupuestos de la Junta son los mejores "para seguir en la senda de crecimiento y garantizar la calidad de los servicios", al tiempo que aseguró que satisface las necesidades de los vallisoletanos.

El procurador socialista y secretario provincial del PSOE, Javier Izquierdo, lamentó que la mayor parte de estas inversiones se arrastren desde ejercicios anteriores, con importantes retrasos. El caso más evidente, explicó, es el del hospital Clínico. "No hay quien se crea que este año se podrán invertir 6,6 millones en el Clínico cuando las obras están paradas y la empresa ha desistido. Lo más grave de todo es que no solo miente el consejero, sino que h hecho mentir al propio presidente de la Junta. Ahí, en el tema del Clínico, hay mucho lío por desentrañar", dijo Izquierdo, quien también lamentó el retraso, de al menos un año, en el centro de salud de La Magdalena.

Izquierdo se mostró "especialmente molesto con lo que ocurre en Educación". "Espero que no exista sectarismo político cuando se adelanta a todo trapo la obra del instituto de Arroyo, donde gobierna una franquicia del PP en forma de independientes, y se relega el de La Cistérniga, con un alcalde socialista".

El procurador del PSOE lamentó además que no esté recogida de forma específica (tal vez se incluya en partidas no desglosadas) dos obras que Izquierdo considera "muy importantes" y que no requieren especial inversión, como es la adecuación del paso a nivel de Viana de Cega y la comunicación de la carretera de San Pedro de Latarce con la A-6.