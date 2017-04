Enfermos con cáncer piden más comprensión en las empresas para facilitar su integración laboral

«No solo basta con tratar de recuperar la autoestima personal, que cae por los suelos cuando el médico te comunica que tienes un cáncer, sino no caer en el victimismo».

Una recomendación ésta que ayer hizo la psicóloga Marta Solares Sanz, ponente del taller de Orientación Laboral que se impartió dentro del I Congreso Regional de Personas con Cáncer, que se clausuró este sábado en Valladolid. Al encuentro han asistido unas 650 personas, entre ellas familiares y especialistas sanitarios y sociolaborales.

Sin embargo, para algunos de los pacientes oncológicos que participaron la realidad es otra, por cuanto se tienen que enfrentar a las dificultades de poder mantener sus empleos cuando la enfermedad se prolonga. El problema comienza cuando los afectados comunican a sus empresas que se les ha detectado un tumor y que van a tener que faltar a su puesto horas o días para tratamientos, revisiones o por el malestar que les genera la quimioterapia. En una primera fase después de que se detecta el cáncer, el médico de cabecera entrega un parte de baja que en ocasiones se prolonga meses, lo que incide en la actividad de la empresa, que se ve obligada a contratar temporalmente a un sustituto con el consiguiente coste.

Para las empresas, sin embargo, el problema se soluciona, en parte, cuando el enfermo obtiene el Certificado de Discapacidad, permanente o del 33%, que les permite sustituir a empleados y contratar con bonificaciones en la Seguridad Social.

Las adversidades se plantean también para los familiares de los enfermos infantiles, que tienen que solicitar horas y jornadas más allá de sus vacaciones para poder estar juntos a sus hijos en los hospitales.

Recolocaciones futuras

Durante el debate, una de las enfermas resaltó que cuando los pacientes que han sufrido un tumor quieren buscar un empleo las empresas no tienen en cuenta las limitaciones físicas que los tratamientos generan para desempeñar tareas.

«Es más, observas malas caras cuando en la entrevista te preguntan si padeces alguna enfermedad. Si les dices que has tenido cáncer, entonces su cara cambia. Ante ello, te desmotivas incluso a la hora de entregar un currículum, y te preguntas: ¿para qué seguir?», dijo una mujer.

Para Marta Solares, integrante de la Unidad de Apoyo a la Actividad Profesional del Grupo Integra, «en ocasiones con la enfermedad no se renuevan los contratos o se pierde el trabajo. Pero ello no debe conllevar caer en el victimismo, porque hay que ser perseverante para cumplir con el plan de recuperar el empleo. Además, si no se puede desempeñar un puesto, siempre hay la posibilidad de trabajar en otro».

Para ayudar a buscar o cambiar de trabajo después de salir de la enfermedad existe la posibilidad de acudir a los Centros Especiales de Empleo (CEE). En Valladolid hay 53 (en Castilla y León, 204).

Solares recordó que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales fija unas instrucciones básicas para el empleador que debe afrontar situaciones en las que tenga a trabajadores afectados por enfermedades. También hay inspecciones regulares en las que se determina la adaptación al puesto del empleado afectado por limitaciones físicas.

Las cifras oficiales recogen que en el año 2015 se registraron 247.771 procesos oncológicos, de los cuales más del 40% estaban en edad de trabajar. Estos datos dan una imagen de los efectos que el cáncer tiene también en todos los sectores económicos, además del sanitario.