«No me gustan las puertas giratorias al Ibex 35»

Entró este jueves en la sede vallisoletana socialista, de la calle Santa Lucía, justificando la pérdida de peso por los 33.000 kilómetros que lleva desde que comenzó el proceso de primarias a la Secretaría General del PSOE. Tocaba Valladolid, antes había sido Salamanca.

–Llega a una sede en la que se han vivido momentos de crispación entre militantes y dirigentes ‘pedristas’ y ‘susanistas’. ¿Cuál es la receta para calmar los ánimos?

–Es un poco el reflejo de estas primarias. Yo busco justo lo contrario, porque este proceso interno no debe de servir para el enfrentamiento interno. Tenemos que buscar una solución que aleje la fractura. Tengo la sensación que algunos quieren votar en negativo para cargarse a uno u a otra, en vez de salvar al PSOE. He publicado incluso un decálogo.

–¿Y le han hecho caso?

–No mucho. Los que están conmigo sí. Los que están en mi campaña tienen la consigna de desterrar el insulto y la descalificación de los compañeros. Pero sigo viendo en las redes una agresividad que yo no había visto nunca dentro del Partido Socialista.

–¿Hay más debate en Internet que en las agrupaciones?

–El único que está buscando debates y la conversación directa con los afiliados soy yo. Yo no hago mítines en los que se monta en los autobuses a los militantes y les llevas para aplaudirte. Hay que oír sus aportaciones de cómo quieren el partido, y por eso voy a las casas del pueblo.

–¿Qué queda de su buena relación política con Pedro Sánchez?

–Yo siempre mantengo buena relación con mis compañeros, y aspiro a seguir manteniéndola. No creo que debamos interpretar esto en términos como algunos lo hacen de ‘traidores fascistas’. Nos tenemos que entender, aunque otro compañero defienda algo distinto. Hay que recuperar esa fraternidad que hemos perdido en algún lugar del camino.

–¿Qué les dice a los que le tildan de ser un ‘tapado’ de Susana Díaz?

–Desde el primer día me he encontrado con esas cosas... de que tengo un pacto con no se quién, que si concurro para perjudicar a otro, o si nos hemos repartido los cargos en la Ejecutiva que salga. Son mentiras de manera interesada. Yo soy muy serio en estas cuestiones, y cuando di el paso lo hice consciente de que mi candidatura lo que pretende es evitar el choque de trenes y la fractura en el partido socialista. Vamos a ir hasta el final, y habrá en la votación una papeleta que ponga Patxi López, que se traducirá en unidad y en un proyecto de izquierdas.

–Llega a Valladolid, una ciudad gobernada por el socialista Óscar Puente, pero con el apoyo de IU y Podemos. ¿Por qué no se pudo hacer un gobierno similar a nivel nacional?

–Habría que preguntárselo a Podemos. Fueron ellos los que dijeron que no al gobierno del cambio y de que Rajoy siguiera gobernando este país. Se exploraron todas las posibilidades al máximo, pero desde el minuto uno Podemos tenía como objetivo no facilitar un nuevo gobierno, e ir a otras elecciones para tratar de dar el ‘sorpasso’ al PSOE. Pablo Iglesias solo tiene una obsesión: sustituir al PSOE.

Salvar al PSOE

–¿Qué se necesita para 'salvar' al Partido Socialista?

–Estamos asistiendo a la desparición en Europa de formaciones socialistas , y debemos entender que en este proceso de primarias está en juego salvar al PSOE. Para eso necesitamos dos cosas: una ser capaces de entender que nuestro proyecto está a la izquierda, y la segunda es hacerlo todos juntos.

–¿Algunos están más interesados en salvar la marca del PSOE que el contenido del partido?

–Alguno igual está más interesado en salvarse asimismo. Lo que pienso es que no hay nadie por encima del partido socialista, que es un instrumento para transformar la sociedad.

–¿Y su proyecto de partido es de pancarta y megáfono, o de sillón institucional?

–Una formación que quiera ser un partido de gobierno tiene que entender que solo en las instituciones y con el Boletín Oficial es como se hacen las revoluciones en el mundo. Es así como se transforman las realidades injustas de un país, gobernando desde las instituciones, no desde las pancartas. Nuestro proyecto está en la izquierda sin pactar con Podemos, ni ser acompañantes de las políticas del PP. Hay que reconocer que hemos comprado en ocasiones argumentos de la derecha neoliberal, como ‘no se puede hacer otra cosa’. Y hemos visto como el mercado sin reglas ha jugado con las vidas de miles de personas. Deberíamos haber cambiando las reglas en su momento, para poner la política al servicio de la sociedad, y no al revés.

–¿A quién debe defender el PSOE?

–A todos los españoles y españolas. A los trabajadores, a los parados, a las mujeres discrimindadas por el hecho de serlo, a los jóvenes que les han roto la esperanza, y a los mayores que tienen terror a perder la pensión. También a las clases medias y a los empresarios que arriesgan su patrimonio para crear empleo. Es un concepto muy amplio y progresista el que debe defender el partido socialista. Debemos entender que la O de obrero del PSOE es nuestra razón de ser, pero no con el significado del siglo XIX, sino del XXI. No que no podemos hacer los socialistas es defende a los conservadores o a los corruptos.

Puertas hacia el Ibex 35

–¿Qué le parece que exministros socialistas asesoren a eléctricas y operadoras de telefonía?

–No me gustan las puertas giratorias al Ibex 35. Lo único que han generado es un clima hostil contra la política. Tampoco podemos llevar al político a la plaza pública. Hay que ser más restrictivo en este campo.

–Usted ha hablado de que la Administración pública tiene mucha 'grasa', ¿qué quiere decir con ello?

–Pues que en las administraciones se precisa eficiencia y que algunos conceptos de gestión de la iniciativa privada se deben trasladar a la misma. Hay que hacerla sostenible.

–¿Las diputaciones provinciales son necesarias?

–Siempre va a ser necesario algún mecanismo que sea capaz de ayudar a los ayuntamiento pequeños. Se puede llamar diputación o como se quiera.

–¿No las suprimiría, entonces?

–Lo que me gustaría es debatir sobre el entramado institucional eficiente. No hace falta suprimirlas, sino que sean eficaces. Hay que saber muy bien a que se dedican cada una de las administraciones que tenemos. Yo en Euskadi propuse hacer un estudio sobre esta cuestión. ¿Por qué no hacemos una redefinición de las instituciones para no duplicar o triplicar las acciones y el gasto?.

–¿En una concepción de Estado moderno se debe de mantener el Concierto Vasco y los derechos forales?

–¿Por qué no? Lo que nos interesa es buscar un sistema de financiación en este país que se apoye en la igualdad y la solidaridad. Hay que definir también un fondo de solidaridad en el que las comunidades que tengan más recursos, como puede ser el País Vasco, aporten lo que les corresponda sin tocar el concierto, ya que ello supondría un conflicto político de primer nivel.

–¿Qué remedio aplicaría a comunidades que como Castilla y León ha perdido 23.000 habitantes?

–Todo el mundo habla de reindustrializar, pero no se hace. Un estado debe ser emprendedor y utilizar sus recursos en sectores estratégicos para decidir su ubicación. España debe ser un país de oportunidades, para que la gente se quede donde quiera. La industria no puede estar solo en Euskadi o Cataluña.

–¿Qué le parece que jóvenes licenciados trabajen por 800 euros al mes o se les retribuya por horas?

–Lo primero que hay que hacer es acabar con los falsos becarios o falsos autónomos a los que obligan, a veces, los empresarios a convertirse en autónomos. Por medio de las becas se engaña a las administraciones, cuando lo que hay detrás es un puesto de trabajo.

–¿Derogaría las reformas laborales de Zapatero y la de Rajoy?

–Empezaría con la del Partido Popular porque ha elevado a rango de ley la categoría de los trabajadores pobres. Hay 7 millones de personas en este país que están trabajando y que no pueden llegar a fin de mes, puesto que con esa reforma laboral hemos vuelto a los contratos de explotación y a los salarios de miseria. El PSOE tiene que derogar la reforma del 2012 y devolver el poder a la negociación colectiva y a los sindicatos, que son los que protegen a los trabajadores del capricho de sus jefes. Esto es quizás lo más sangrante que ha pasado en los últimos tiempos. Hay que impedir que especular sea tan rentable a través de una fiscalidad progresiva, que declare una guerra sin cuartel contra el fraude, e impida amnistías y paraísos fiscales. Hace falta duplicar los inspectores fiscales y de trabajo para combatir a los empresarios fraudulentos.