El PP pide la dimisión del alcalde tras la resolución sobre los sueldos de concejales

El grupo municipal Popular ha pedido, en comparecencia pública en la mañana de hoy, la dimisión del actual alcalde, Óscar Puente Santiago. Consideran que «si tiene vergüenza política debería dimitir, dado que por segunda vez los tribunales han considerado discriminatorio, desproporcionado y contrario a los artículos 14 y 23 de la constitución la moción que impulsó para someter antidemocráticamente a los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento».

Los populares consideran que este nuevo fallo de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia confirma los aspectos esenciales de la sentencia del Juzgado, « que ya declaró nulos de pleno derecho los acuerdos alcanzados por el tripartito municipal». Critican que un tripartito «formado por 15 miembros con ilustres juristas, empezando por el propio alcalde, incluso por profesores universitarios en Derecho, se hayan empecinado en algo que desde el principio se veía que era contrario a la Constitución por discriminatorio y desproporcionado».

Consideran que su obstinación se debía a causas no objetivas y «venía generada por el enfado de Puente de no querer asumir el cumplimiento de la Ley con respecto a su sueldo». Los populares consideran que «esa obstinación ha llevado a un hecho que creen que no tiene precedentes en la historia democrática de Valladolid: por primera vez un gobierno municipal de Valladolid, el presidido por Óscar Puente, ha sido sentenciado, y por dos veces, por decisiones en contra de principios esenciales de la Constitución Española».

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que el equipo de Gobierno acata y respeta la resolución judicial que confirmó la anulación de la bajada de sueldos a concejales sin dedicación en el Ayuntamiento y que tratará de buscar la manera en la que organizar las cosas para evitar que, como asegura que ocurre en algunos casos, determinados ediles perciban una doble retribución por las horas de trabajo que no están en su puesto de origen y acuden al Consistorio.

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde vallisoletano ha reconocido que la sentencia no da la razón al equipo de Gobierno, pero ha apuntado que contiene algún elemento interesante, pues interpreta que la resolución dice que la Administración en la que trabajen los concejales sin dedicación «debe ejercer el control» sobre las horas que dejan su puesto de trabajo para atender asuntos relativos al cargo de edil.

Así, Puente se ha referido directamente al presidente del Grupo Municipal Popular, José Antonio Martínez Bermejo, quien «cobra su hora de trabajo de dos administraciones» pues considera que la hora que trabaja en el Ayuntamiento se la paga tanto el Consistorio como la Junta de Castilla y León, donde tiene su puesto de trabajo.

En este sentido, el regidor vallisoletano ha apuntado que acata y respeta la sentencia, pero ha explicado que tratarán de ver «cómo organizar las cosas para evitar» que se den situaciones como la del concejal del Grupo Popular, a la que ha considerado como «injusta».

«Tendremos que ver de qué manera no llegamos a esa situación injusta de que una misma hora la abonen dos administraciones distintas», ha incidido, al tiempo que ha reconocido que no es el Ayuntamiento, sino la Administración regional la que debe «hacerle retención» o «dar permiso» para que abandone puntualmente el puesto, con las correspondientes consecuencias salariales.

Por otra parte, ha apuntado que el pago de las cantidades que han dejado de percibir los concejales afectados por la reducción de sueldos desde el 1 de enero de 2016 se hará con cargo a la partida a la que correspondía, y ha señalado que «tampoco es una cantidad muy importante».