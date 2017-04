Casi dos años después de que encabezara la lista de Ciudadanos a la alcaldía de Valladolid, el concejal Jesús Presencio es uno de los promotores de un encuentro nacional que tendrá lugar en la capital vallisoletana de cargos públicos ‘díscolos’, que han sido expulsados o apartados de las formaciones políticas.

–¿Qué persigue esta cita del 5 y 6 de mayo próximo?

–Es una iniciativa que nace de la sociedad civil, de miles de personas que hemos decidido dar un paso adelante porque pensamos que hay otra forma de hacer política. Queremos que la referencia del votante sea el representante elegido, y que éste trabaje únicamente a favor del cuerpo electoral y no para las estructuras de los partidos.

–¿Y no lo hacen las formaciones existentes?

–La democracia en España está prostituida por las pergeñas de los partidos políticos. El sistema democrático no está al servicio del votante. Los concejales están sometidos a lo que deciden las estructuras partidistas, sin tener en cuenta lo que dicen sus electores. Quien quita y pone a estos cargos es el partido no el electorado, de tal forma que un señor a 800 kilómetros de Valladolid se puede permitir el lujo de adoptar una decisión sin conocer la provincia. Ello en EE UU, Reino Unido o Alemania no ocurre.

–¿Quiénes están invitados?

–A esta primera convención de representantes no adscritos a ningún partido están convocados representantes de toda España, aunque en su mayoría proceden de Ciudadanos. Son personas que han sido perseguidas bajo la premisa de ‘o eres del clan, o estás fuera’. Para estar dentro de él solo hay que ser un estómago agradecido y vivir de la política. Los dirigentes de los partidos saben que cuando toda la forma de vida de un individuo procede de la actividad política, le tiene enganchado por el sueldo. Soy de los que piensa de que a la política hay que venir comido. En general, las formaciones se nutren de vagabundos profesionales que precisan del dinero para sobrevivir.

–¿Con este encuentro, pretende organizar un nuevo movimiento ‘regenerador’ de la vida política?

–Buscamos ser una herramienta de conexión de los que estamos ya en la actividad política, pero no adscritos a ningún partido. No hay nada más. Todos estos cargos, incluidos los diputados provinciales o parlamentarios regionales, somos un cuerpo electoral cierto que, a diferencia del resto, seguimos trabajando al mandato de los electores.

–Sin embargo, estos disidentes votan unas veces a una u otra formación política según se trata de los asuntos.

–En mi caso, el voto es en conciencia, y he apoyado en estos dos años en función de los intereses generales de los vallisoletanos. Lo hago en conciencia y después de oír a diferentes sectores de la sociedad civil.

–Habrá quien piense que con la organización de esta reunión actúa por despecho hacia Ciudadanos, el partido que le expulsó.

–Si se sienten molestos, también lo tendrían que estar en el PSOE, el PP o en Podemos. Todos ellos están haciendo lo mismo en este sentido. Pretendemos que la elección sea directa, por el distrito, y que sea este el que ponga y quite al cargo.

–En el ecuador de este mandato municipal, ¿qué es lo destacaría de su trabajo en el Consistorio?

–Pienso que no me tengo que justificar. He venido a trabajar para mejorar las estructuras. Mi aportación se visualiza diariamente en los plenos, que están todos grabados. Mi trabajo es trasparente y lo sabe el electorado vallisoletano, y creo que se han conseguido cosas.

Ganas de hacer y falta de pericia

Jesús Presencio dejó su actividad profesional hace más de un lustro en el Banco Santander tras una baja incentivada. En estos dos años como concejal, valora el cambio en el Ayuntamiento.

–El nuevo equipo municipal, con Óscar Puente al frente, no responde al cien por cien a las expectativas generadas. Tienen ganas de hacer, pero les falta pericia. Para llegar a la política, el aspirante tiene que haber cumplido antes una buena tarea en la sociedad civil.

–Pero ¿la mayoría de los actuales concejales de gobierno tienen oficio, Puente, Saravia, Gato, Redondo, Vélez..., tanto en lo privado como de funcionarios públicos?

–«¿O sea que tiene la misma capacidad un señor que está pretando tuercas que el manejar una cuenta de 300 millones y tres mil personas en plantilla? ¿Es lo mismo? Pues no lo sé. En política, como en otros ámbitos de la vida, no solo hay que querer sino saber».

–¿Cuál es la mayor decepción que se ha llevado tras entrar en el Ayuntamiento de Valladolid?

–El que las cosas están peor de lo que se pensaba. En la gestión y administración de nuestros recursos y en la falta de obtención de inversiones. Mi reproche es hacia el sistema, que está montado de espaldas a la sociedad civil. Respecto a la deuda financiera que estamos descubriendo, pienso que se ha debido más a una gestión desacertada, pero sin intencionalidad. El fin del soterramiento es un fin lícito, que quieren todos los vallisoletanos desde hace más de 30 años. Ha fallado la forma de protocoralizarlo, por parte del anterior equipo de León de la Riva. Respecto a la decisión de la deuda contraída con los bancos, el anterior alcalde debería de haberla pasado por el pleno. Además, pienso que la misma está mal repartida entre las partes. El soterramiento ferroviario es un proyecto posible que hay que encajarlo con otros factores como son capital, el interés y el tiempo. No existe voluntad política para llevarlo a cabo, tanto por unos como por otros. Basta repasar el dinero que se ha destinado para cercanías Cataluña, más de 4.000 millones de euros. Se está regando de dinero España, y a Castilla y León no llega.