500.000 euros para el retorno del talento vallisoletano

La Junta de Gobierno ha aprobado hoy la convocatoria de ayudas del Programa de Retorno del Talento, cuarta y más novedosa línea del Plan de Empleo Municipal que lidera la Concejalía de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento a través de su Agencia de Innovación y Desarrollo Económico.

El objetivo de esta línea es facilitar el retorno y la inserción laboral de personas vinculadas a Valladolid, muchas de los cuales se vieron abocadas a buscar un futuro laboral fuera de la ciudad, y paliar en cierta medida un problema que se ha agudizado en los últimos años: el abandono de la ciudad por jóvenes. Muchos de ellos han desarrollado una importante trayectoria laboral fuera, generando un importante capital humano, cuya recuperación es de alto interés para la mejora del tejido empresarial de la ciudad.

Para ello se plantean ayudas económicas destinadas a instituciones de investigación y desarrollo, empresas, y emprendedores que a través de proyectos innovadores o de investigación, promuevan el desarrollo económico, social y productivo del municipio a través de la contratación de profesionales con cualificación que estén en el extranjero o fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales por parte de este colectivo.

Los 'retornantes' deberán tener cierta vinculación con Valladolid, entendiendo como tal no solo el haber nacido en la ciudad sino también la residencia durante un tiempo o haberse titulado en la ciudad, extendiéndose la condición de beneficiario a sus familiares de primer grado de afinidad o consanguinidad. Además, tendrán que residir y haber estado trabajando durante al menos dos años fuera de Castilla y León, aunque la convocatoria prioriza a los que retornen desde el extranjero.

La Convocatoria de Subvenciones para el Retorno del Talento- que se publicará próximamente en el BOP- incluye tres líneas de subvención a través de las cuales se canalizarán los 500.000 euros con los que el Consistorio ha dotado esta convocatoria para 2017. En la convocatoria se prevén asimismo otros 220.000 euros para los compromisos imputables a 2018.

La primera línea está destinada a apoyar económicamente a las empresas con centro de trabajo en el municipio, que contraten a jornada completa y por un mínimo de dos años a alguno de estos retornantes para la ampliación o desarrollo de un nuevo proyecto en campos como la innovación, la internacionalización, la economía circular o las industrias culturales y creativas, entre otros. Dispondrá de una dotación máxima de 200.000 euros para 2017, subvencionándose hasta el 70% de los costes salariales y de Seguridad Social con un límite máximo de 35.000 euros en el primer año de contrato, y hasta el 30% con límite máximo de 15.000 euros el segundo año.

Una segunda línea va destinada a fomentar la puesta en marcha proyectos empresariales en la ciudad, promovidos por estos retornantes, proyectos que aporten un valor añadido al tejido empresarial y al desarrollo económico y social del municipio. Tendrán prioridad los proyectos de los ámbitos de la internacionalización, innovación, financiación, industrias culturales y creativas y de economía circular y colaborativa. Esta línea tendrá una dotación de 200.000€ y se subvencionará hasta un máximo del 60% de los costes necesarios para la puesta en marcha del proyecto empresarial, con una cuantía máxima de 100.000 euros.

Una tercera línea apoya económicamente a las personas que retornen minimizando los gastos asociados al retorno: viaje, traslado, alojamiento provisional, y perfeccionamiento del idioma castellano de sus familiares, si fuese necesario. Contarán con ayudas de diversa cuantía en función de la naturaleza del gasto, y la dotación presupuestaria máxima para 2017 es de 100.000 euros.

Iniciativa innovadora

El origen de esta iniciativa fue una moción aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal a propuesta del grupo municipal Sí Se Puede. Su desarrollo y concreción se ha llevado a cabo a través de un intenso proceso participativo, con la creación de un grupo de trabajo en el seno del Consejo Asesor de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, en el que se encuentran representados todos los agentes sociales y económicos de la ciudad –empresarios (a través de la Cámara de Comercio y la CVE), sindicatos, federaciones de vecinos, el Consejo Local de la Juventud, la UVa, otras administraciones públicas-, así como todos los grupos políticos municipales, teniendo por tanto en cuenta aportaciones de muy diversos sectores y distintas sensibilidades. Pero además ha contado en su diseño con la participación directa de los que son parte de sus destinatarios: vallisoletanos que residen y trabajan en el extranjero, a través de una encuesta y de una jornada de debate y discusión celebrada el pasado 23 de diciembre.

Además de este marcado carácter participativo, el Concejal de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, ha querido resaltar el carácter innovador de este programa: “las acciones de apoyo al retorno realizadas por otras administraciones públicas se han limitado a establecer pequeñas ayudas económicas a personas ya retornadas, mientras que el Programa de Retorno del Talento del Ayuntamiento de Valladolid pretende contribuir en sí misma a la toma de la decisión de volver”. Este enfoque ha sido pionero en el ámbito de la administración local, lo que ha generado una importante repercusión mediática de la iniciativa tanto en España como en el extranjero.

Un Programa integral de Retorno del Talento

Esta es otra de las peculiaridades de este Programa de Retorno del Talento, pues no se limita a una convocatoria de subvenciones, sino que va acompañado de otra serie de iniciativas como el desarrollo de un plan específico de comunicación dado que los potenciales destinarios no residen en Valladolid, una plataforma que facilite el encaje de ofertas de trabajo con potenciales retornantes, la creación de un sello para reconocer la colaboración de las empresas que participen en el programa o la promoción de una red de talento entre las personas beneficiarias del programa, entre otras. Incluye también la creación de un punto de información sobre el programa así como de asesoramiento permanente para atender y ayudar a los retornantes y a sus familias en cuestiones prácticas que se producen ante situaciones de movilidad laboral y familiar como trámites administrativos, etc., que estará ubicado en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento.