Europa obliga al Ayuntamiento a ampliar la flota de taxis para discapacitados físicos

El Ayuntamiento de Valladolid deberá ampliar obligatoriamente antes del mes de noviembre en cinco las licencias de autotaxis que pueden recoger a clientes con minusvalías físicas o que se desplacen en sillas de ruedas. Actualmente hay 18 taxistas que recorren la capital vallisoletana con turismos adaptados para este tipo de viajeros, una cifra insuficiente para la Unión Europea, que aprobó una normativa, que se trasladó a un Real Decreto del 2007, en el que se fijaba que al menos el 5% de las licencias autorizadas en cada ciudad deberían ser para este tipo de usuarios. El plazo para esta norma concluye dentro de ocho meses.

Sin embargo, en el ánimo de muchos de los taxistas vallisoletanos no está optar a esta posibilidad, ya que les supone un desembolso de hasta un 40% sobre el precio del vehículo por los trabajos de adaptación del habitáculo.

En Valladolid operan 466 licencias de autotaxi, una ratio superior a la que se recomienda para una ciudad de 305.000 habitantes censados. Según los técnicos, lo aconsejable es otorgar una autorización por cada 1.000 habitantes, por lo que la flota de taxis en la capital está sobredimensionada.

Según explicó Luis Vélez, concejal de Seguridad y Movilidad, «Valladolid no cumple con el índice de eurotaxi que se fijó en su día. Es por ello que se deberá reconvertir a cinco de las actuales autorizaciones a la modalidad de eurotaxi».

No obstante, desde las asociaciones de taxistas se considera que el paso a este sistema no despierta interés en el sector, por el coste que supone. Si un vehículo para el servicio de autotaxi puede costar unos 17.000 euros, la adaptación del interior con una plataforma para poder introducir la silla de ruedas puede alcanzar hasta otros 10.200 euros más. Si a ello se añade que estos profesionales no reciben ayuda alguna, el desinterés por este cambio de vehículo está justificado.

En este sentido, Vélez reconoció que esta adaptación conlleva actualmente cierta ‘resistencia’ en el gremio, «pero habrá que hacerla. También existe la posibilidad de que se amplíe el plazo», apostilló.

El concejal dijo que entre las opciones que el equipo de gobierno municipal está barajando para facilitar el cumplimiento del 5% está la de conceder ayudas o subvenciones para aquellos titulares de licencias actuales que decidan optar a una de eurotaxi. Lo que tiene claro el Ayuntamiento es que no va a sacar más licencias en los próximos años.

Aunque desde la Concejalía se está trabajando para no solo respetar esa cifra de 23 eurotaxis, sino de aumentarla, el sector no está conforme. Roberto Merino, presidente de la cooperativa Radio Taxi, cuestiona incluso la obligación de sacar las 5 antes de noviembre. «Creemos que el Decreto lo que dice es que es una recomendación que depende de si está asegurado el servicio. Además, no hay tantos clientes de este tipo como para otorgar nuevas licencias».

Aunque este tipo de turismos pueden transportar a otros clientes, la normativa establece que tienen prioridad para recoger a los usuarios de sillas de ruedas que esperan en las paradas. Tras solicitar un taxi por un discapacitado, la tarifa que se aplica por servicio es plana, es decir, se cobran 15 euros independiente del recorrido que se haga, siempre que sea entre dos puntos de la ciudad. Este importe, que se incrementa si se sale de la capital, es cuestionado por algunos taxistas que consideran que no beneficia ni al cliente ni al propio taxista.

«Es un sistema que no equipara a los pasajeros con condiciones similares. Por ejemplo, si recogemos a un viajero mayor y con dificultades de movilidad en la estación, le tenemos también que ayudar a subir, recoger su maleta y guardarla en el maletero. En cambio, si se trata de un viajero con discapacidad, tenemos que bajar la rampa, subir la silla de ruedas y atarle para que no se mueva. El tiempo que el taxista emplea es prácticamente el mismo, pero, sin embargo, el importe de la carrera para el segundo le sale más caro», explica un taxista.

Inclusión en las campañas públicas

Los taxistas de Valladolid se consideran una pieza más del derecho a la movilidad que tienen los ciudadanos. Y para ello han demandado que se les tenga en cuenta por parte de las administraciones públicas a la hora de planificar campañas y desarrollar iniciativas de tráfico.

De este modo lo expuso Roberto Merino, presidente de Radio Taxi en la última reunión del Consejo de Movilidad celebrado el pasado viernes. Al encuentro acudieron además de los concejales Luis Vélez, Manuel Saravia y María Sánchez, representantes vecinales, de Auvasa, de asociaciones de ciclistas, de peatones y automovilistas.

Merino recordó a los cargos municipales que si se concibe un sistema de transporte público, a los taxistas se les debe de tener en cuenta. «Si se hacen campañas para fomentar el uso del autobús, no entendemos por qué no se hacen también para utilizar el servicio del taxi o se nos incluye en ellas», dijo.

Además, desde la Agrupación se volvió a recordar la necesidad de ampliar el número de paradas en la capital, para evitar que se produzcan esas colas de espera. En este sentido Merino insistió en la necesidad de avanzar en la puesta en marcha del Área Metropolitana, para que los taxistas de la capital puedan realizar desplazamientos a los municipios del alfoz.

La puesta en marcha de este modelo de movilidad está pendiente de la aprobación del nuevo reglamento del taxi, cuyo proceso de alegaciones ha contado con aportaciones del gremio de taxistas y de los consistorios afectados. Los ayuntamientos de 22 municipios deben determinar los puntos de las paradas en las que se recogerá a los viajeros. Hasta que no se concreten todas las aportaciones, el proyecto de reglamento no se aprobará.

Más habitable

Todos los colectivos representados coincidieron en la reunión en buscar fórmulas de transporte y movilidad que permitan que Valladolid sea una ciudad más habitable.

Uno de los debates que se suscitó fue el aumento de la circulación de bicicletas en la ciudad y las dificultades que se generan en el tráfico rodado y con los peatones. «Tenemos que convivir todos. Y por ello es necesario que la Dirección General de Tráfico fije unos criterios generales para concretar cómo debe de ser esta circulación», apostilló Roberto Merino.