3.000 euros de recompensa a quien facilite pistas sobre el robo de unas gallinas

Todo comenzó hace quince años, cuando Moisés Pérez, un jubilado hoy de 73 años, decidió comprar una parcela en un paraje próximo al Camino Viejo de Simancas para montar allí su huerta y un pequeño gallinero. Una afición, vamos, que partió de la adquisición «de una pareja de gallinas de raza», por las que pagó entonces 160 euros. Pero enseguida comenzaron los problemas en forma de robo. Nada menos que veinte suma a estas alturas y en diez de ellos «se han ido llevando la mayoría de las gallinas», explica desolado el propietario, quien acaba de colocar un cartel en la entrada en el que ofrece una recompensa de tres mil euros a quienes aporten pistas fiables para identificar a los ladrones de sus preciados animales.

Es su forma de protestar, en realidad, después de sufrir el último, y más violento, asalto a su parcela de 1.400 metros cuadrados, situada en el solitario camino del Abrevadero del Toro, perpendicular al Camino Viejo de Simancas, justo a continuación de los Viveros Rabadán. «Los ladrones cortaron la verja, como casi siempre; fueron directos a por mis dos perros y los acribillaron a ladrillazos –uno tuvo que ser sacrificado y el otro sobrevivió–», recuerda Moisés antes de añadir que los autores se llevaron quince de sus gallinas y ocho pollos. Eso ocurrió a finales de marzo. «Denuncié el robo, como siempre, pero nadie me hace caso y hasta algún agente se burló de mí cuando le recriminé que no están haciendo nada», lamenta el jubilado, quien recuerda que «nunca han conseguido recuperar una sola gallina, y a estas alturas se han llevado ya más de ochenta en diez robos, o los objetos –carabinas, ropa de capa, taladros e, incluso, ajos y cebollas de la huerta– que me robaron en otra decena de ocasiones».

Más vigilancia policial

Así que cansado, y más con un seguro que hace años que se niega a cubrir su finca –desde el cuarto robo–, Moisés decidió mostrar su hartazgo colocando un cartelón en la puerta en el que ofrece, y es literal, tres mil euros de recompensa por pistas sobre la autoría de los asaltos. «Estoy desesperado y me he planteado vender la finca, pero es una afición y un espacio que comparto con mi familia...», suspira.

Lo único que pide Moisés es «un poco de seriedad en la investigación de este tipo de robos» y, al menos, «un incremento de la vigilancia» en un entorno en el que los negocios y fincas cercanas también han sufrido asaltos en los últimos años. Pero él se lleva la palma. «No puedo hacer nada, me paso la vida arreglando la verja, colocando setos para impedir que salten e, incluso, he puesto barras de hierro y cristales de seguridad en las ventanas», resume. El problema es que carece de luz y eso le impide instalar una alarma y cámaras. «Me estoy planteando meter luz y ponerlas», concluye Moisés.