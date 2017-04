El PP fija hoy el proceso electoral al que optarán Carnero y García Carvajal

Si quedaba alguna duda sobre el fraccionamiento interno del Partido Popular de Valladolid en aras de respaldar a alguno de los dos candidatos que, hasta ahora, han anunciado su decisión de optar a la Presidencia, las redes sociales se han encargado en las últimas horas de despejarlas. En las plataformas de twitter y facebook se activó el martes la precampaña, con sendos mensajes de Jesús Julio Carnero y Borja García Carvajal para anunciar su decisión de presentar sus respectivos proyectos para dirigir el Partido Popular durante los próximos cuatro años. El primero en hacerlo fue el edil vallisoletano y ex presidente de Nuevas Generaciones, Borja García, quien informaba de que hoy jueves presentará su candidatura para construir «un Partido, ganador, integrador y renovador», a la vez que acompañaba su mensaje con una noticia publicada por El Norte de Castilla al respecto. Ese mismo día por la noche, y tras atender a los medios de comunicación, Jesús Julio Carnero expresaba en un tuit y en su cuenta de facebook su felicidad por presentarse «con ilusión, fuerza y responsabilidad a la presidencia del PP de Valladolid». En esta misma frase se valía de la etiqueta #UnidadParaElFuturo, para utilizarla a modo de eslogan de campaña y que posteriormente utilizarían en mensajes de apoyo ediles de la provincia como el diputado y alcalde de Nava del Rey, Guzmán Gómez. Este último ha sido uno de los regidores que han manifestado a través de redes sociales su apoyo al presidente de la Diputación, con un mensaje que decía: «Somos muchos los que estamos a tu lado!! Ánimo para afrontar la renovación en la que siempre has creído y demostrado». En la cuenta de twitter de Carnero también plasmaron sus mensajes de ánimo los alcaldes de Serrada, César López, y Fresno, Luis Miguel Muñumer, que le acompañaron en el anuncio de presentación de su candidatura. El primero rubricó: «mucho ánimo y fuerza, que apoyos no te faltan», mientras que el regidor de Fresno resumió: «ánimo a ganar».

El respaldo a Borja García tampoco ha tardado en salir a la luz. La alcaldesa de Zaratán, Susana Suárez, se mostró convencida de que será ganador: «Somos muchos los que te apoyamos y vas a ganar Borja», escribió. Contundente fue la ex regidora de Langayo, Laura Fernández, que proclamó «Aire fresco!!!» y prosiguió con un «Ahora más que nunca el PP tiene que demostrar que ha evolucionado...ánimo!!!». El alcalde de Encinas y el de Villalbarba o miembros de Nuevas Generaciones en Íscar también hicieron visible su mensaje de ánimo a la candidatura de Borja García.

Una vez que el actual presidente, Ramiro Ruiz Medrano, ha anunciado que no optará a la reelección, la Junta Directiva Provincial fijará hoy los plazos para que estos dos candidatos presenten su proyecto para liderar el partido. Los plazos arrancarán con la convocatoria del XIV Congreso Provincial del Partido Popular, que se celebrará el 10 de junio, y con las votaciones previas del proceso de primarias, que en principio tendrán lugar entre la tercera y la cuarta semana de mayo.