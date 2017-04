Párkinson: el desafío cotidiano de abrocharse un botón

Al principio fue un tropiezo, un traspiés, una pierna derecha que parecía arrastrarse, la duda del qué será esto que me pasa. Hasta que ocurrió lo de Miguel Íscar. «Yo trabajaba en una empresa de aire acondicionado y un día, en una salida a la calle Miguel Íscar, cuando estaba bajando de la escalera, me caí». Ya no era un tropiezo más. Aquello parecía más serio. El diagnóstico llegó en 2005. Federico Bombín, 56 años, le pudo por fin poner nombre a su dolencia.

«A veces es peor la incertidumbre, no saber qué es lo que tienes». Se llama párkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del alzhéimer. No hay estudios concretos. Las estimaciones dicen que en España afecta a entre 160.000 y 300.000 personas.

Los pacientes vallisoletanos se agrupan en Aparval, colectivo que cuenta con 218 asociados y que ayer celebró en la plaza de Zorrilla el día mundial de esta enfermedad. «Ya que no la puedes evitar, lo que intentamos es ralentizarla lo máximo posible, que la calidad de vida no disminuya porque a veces superar el día a día es un triunfo», explica Federico.

–¿Por ejemplo?

–Abrocharte un botón. Afeitarte.

«Al final te tienes que adaptar al medio y al remedio», resume José Luis Martínez, 74 años, profesor de Lengua durante sus últimos años docentes en el instituto Arca Real.«He jugado al fútbol sala, siempre he hecho mucho deporte, y yo notaba ciertos temblores cuando terminaba de hacer ejercicio», explica. Una visita a un gimnasio de La Rubia le puso sobre la pista de lo que le pasaba. «Era el primer día y fui un poco más deprisa para apuntarme. El caso es que cuando llegué, el temblor era muy evidente, la chica que había en el gimnasio me recomendó que fuera al médico. Cuando el doctor me vio fue tajante, contundente». Párkinson. Era el año 2000. Cuenta que estuvo diez años impartiendo clase sin que nadie intuyera los síntomas de su enfermedad. «Y ahora tampoco se nota mucho. El temblor de echar a andar logro controlarlo. Me afecta un poco más al brazo izquierdo. Sobre todo cuando estoy echando la partida de mus, que me pongo algo más nervioso».

–¿Y qué tal se le da el mus?

–Los demás dicen que da la impresión de que soy bueno, pero yo no me lo creo.

Federico y José Luis fueron dos de las personas que participaron ayer en los actos organizados con motivo del día mundial del Párkinson, con el objetivo de «visibilizar e informar» sobre esta enfermedad y sobre los servicios que ofrece Aparval.

La asociación vallisoletana confía que este año, por fin, después del verano y tras años de espera, pueda estrenar su prometida nueva sede, en Pajarillos, en la esquina de las calles Villabáñez y Reja. Ahora ocupan un pequeño local de 70 metros cuadrados en la calle Aguilera (San Pedro Regalado), que se queda pequeño para todas los servicios que prestan: logopedia, fisioterapia, masajes terapéuticos, atención psicológica, masaje facial, grupos de ayuda mutua y de relajación, conferencias. Yeso, sin contar con las acciones lúdicas, los encuentros, las charlas, las excursiones.

El Ayuntamiento cedió en 2013 el antiguo edificio social de La Esperanza (sin uso desde 2006) a la Asociación de Párkinson y su rehabilitación se ha ejecutado, lentamente, con las ayudas del ministerio de Sanidad (a través de las partidas del IRPF). «Este año confiamos en que por fin se termine la tercera fase y que podamos estrenar la sede en septiembre», explica Eva María Muñoz, coordinadora de Aparval.

Ella fue una de las personas encargadas de ofrecer datos sobre esta enfermedad en la mesa informativa instalada en la plaza de Zorrilla. «Suele aparecer en torno a los 60 años, aunque uno de cada cinco enfermos empieza con los síntomas antes de los 50: rigidez muscular, temblor, lentitud de movimientos, problemas de equilibrios... Y luego están los problemas de comunicación graves, las dificultades en la voz, a la hora de tragar...».

Manuel Mínguez, secretario del colectivo, recuerda la importancia del control en la medicación para controlar y minimizar estos síntomas. «Mi mujer tiene que tomar 16 pastillas enteras y tres medias a lo largo del día. Todos los días. Tenemos un cartel en el frigorífico para que nos lo recuerde, ponemos la alarma en el móvil para que no se nos pase ninguna. Solo quienes lo vivimos sabemos lo que supone esta enfermedad», indica Mínguez. De ahí, subraya, la importancia de jornadas informativas como la celebrada ayer bajo el lema ‘Empeñados por el párkinson’.