Multitudinaria 'performance' para denunciar el drama de los refugiados

La Playa de las Moreras acogerá el sábado, 27 de mayo (a partir de las 12 horas), una propuesta performativa muy especial con la que el Colectivo Indignado de Valladolid pretende «despertar conciencias» ante el fallecimiento el pasado año de más de 5.000 personas que huían de conflictos en sus países. La iniciativa ha sido presentada esta mañana, en la Casa Revilla, por la concejala de Cultura y Turismo, Ana María Redondo; el director artístico del TAC, Javier Martínez; y por Luis Miguel Durán y Amparo Moral, del Colectivo Indignado Valladolid.

Su propuesta –que se enmarca dentro de las actividades paralelas a la programación de las secciones Oficial, Off y Estación Norte del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calles de Valladolid TAC 2017- quiere visibilizar el trágico destino de las más de 5.000 personas que, huyendo de guerras y miserias, fallecieron ahogadas en los mares Mediterráneo y Egeo.

Así, en ‘Sueños ahogados’ los espectadores se meterán en la piel de esas víctimas, yaciendo sobre la arena húmeda junto al río Pisuerga. El propósito del colectivo es reunir a tantas personas como muertes se produjeron el pasado año y representar esos fallecimientos con los cuerpos de los participantes. Las personas interesadas en participar de esta actividad reivindicativa y cultural podrán hacerlo sin inscripción previa, acudiendo a la Playa de las Moreras a partir de las 12 horas.

«Pretendemos visibilizar a todas esas personas que, huyendo en un intento desesperado por salvar su vida y la de su familia, encontraron la muerte en el mar. Esas vidas ya no pueden recuperarse, pero sí podemos denunciar sus muertes y exigir que no se olviden, que no sigan aumentando», manifiesta el colectivo, a la vez que invita a los ciudadanos a participar en la performance interpretando el papel de esas víctimas. «Nos hemos propuesto alcanzar el objetivo de reunir en la playa a tantas personas como muertes se produjeron en el mar durante 2016 y representar esas muertes con sus cuerpos. Fueron más de 5.000 personas ahogadas, y más de 5.000 personas esperamos que se reúnan en la playa de Valladolid en su nombre», concretan.

«Pretendemos que nuestros cuerpos sean la vergüenza para nuestros gobernantes y que esa vergüenza les haga reaccionar» ante la actitud del Gobierno Español y la Unión Europea –manifiestan- ante conflictos como los de Siria, Yemen o Iraq, entre otros. «La ciudadanía vallisoletana es consciente de que nadie elige ni el lugar ni el momento en el que se nace, y la historia podría colocarnos en una situación similar». De ahí, concretan, la necesidad de reaccionar y unir al unísono los mensajes: «Dejemos de mirar para otro lado; no podemos seguir indiferentes ante tanto dolor; no nos resignemos ante la injusticia, la barbarie, la muerte y la sinrazón a la que son sometidas millones de personas refugiadas».

El acto, tras simbolizar tiradas en la arena a las personas ahogadas durante unos minutos, continuará hasta las 14 horas con la lectura de un manifiesto, actuaciones musicales y una canción en apoyo a las personas refugiadas.

El Colectivo también pretende materializar durante este año la campaña ‘Valladolid derribando fronteras’, en la que propondrá a colectivos, instituciones o personas a título individual organizar acciones de ayuda a las personas refugiadas. «Con el material recopilado, realizaremos un documental y editaremos un libro con el fin de que las generaciones futuras vean cómo la ciudad pasó a la acción para acabar con esta barbarie que nos avergüenza como ciudadanía europea y española», subrayan.