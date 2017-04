Un desfile vecinal recorre los puntos negros del urbanismo de Barrio España

Echar un vistazo al interior de la vivienda en ruina que hay en la esquina de Valle de Arán con Tierra del Pan es asomarse a un estercolero de ladrillos, adoquines y uralitas. Una caries urbanísitica a un paso de la Esgueva para la que los vecinos de Barrio España reclaman solución y tratamiento. Han colocado una pancarta, que es a la vez reivindicativa e irónica. «Se alquila esta casa, con techo solar, con derecho a hoguera, con claúsula sin suelo, pero también sin techo y sin paredes», dice el cartelón, pintado por los vecinos, que claman por una solución para un inmueble en ruina que lleva así años. El Ayuntamiento ha colocado unas vallas que impiden el paso a esta casa de tejados sin teja, de muros desconchados y paredes derruidas, pero la asociación vecinal Unión Esgueva entiende que no es suficiente. «Pedimos el derribo y es algo que se nos había prometido desde el Ayuntamiento. Nos han dicho que está previsto y pendiente, pero la casa todavía sigue en pie», con los problemas de seguridad que eso ocasiona, aseguran los residentes en el barrio.

El concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, reconoció que es necesario acometer estos trabajo de demolición, que hay un proyecto municipal que lo contempla... pero no se atrevió a ofrecer un plazo para que este derribo sea efectivo. «Estoy desesperado con el funcionamiento administrativo del Ayuntamiento, con el enorme papeleo que hay que hacer. Es verdad, en las obras previstas en Barrio España, está todo atrasado», aseguró.

Un atraso que no afecta solo al actual equipo de Gobierno, sino que se arrastra en esta zona del norte de la ciudad desde hace años, desde los anteriores equipos municipales de León de la Riva. «El Plan Urban (durante los años 90)sí que promovió algunas mejoras –sobre todo en las canalizaciones, en el saneamiento, en la urbanización, asfaltado y apertura de calles–, pero desde entonces no se ha hecho nada para esponjar y ordenar el barrio». Un entorno lleno de callejones, de calles tortuosas que se levantaron hace decenios sin apenas control y planeamiento y que ahora genera problemas urbanísticos. «Llevamos casi 50 años con algunas de las peticiones. Sabemos que la solución no puede llegar en un solo mandato, pero hay obras que no cuestan tanto», aseguran.

Ponen como ejemplo esa casa de la calle Valle de Arán. También el muro de una antigua vivienda, en una parcela municipal entre las calles Selva y Roncal, cuyo derribo reclaman «antes de que ocurra alguna desgracia». Sobre todo, después de que los bomberos tuvieran que intervenir a principios de febrero, cuando las fuertes rachas de viento tumbaron una de las paredes. La asociación vecinal Unión Esgueva recuerda que ya los presupuestos de 2016 contemplaban una partida para el derribo definitivo de este inmueble, que permitiría dejar libre la parcela, sobre la que está previsto abrir una pequeña plaza, para cuyo diseño se cuenta con la participación del Centro de Artesanía Regional de Castilla y León (Cearcal). «No sabemos nada de esa inversión prometida, tampoco plazos, y tenemos miedo a perder esa partida y que al final no se haga nada», dicen.

Los vecinos recorrieron durante la semana pasada algunos de estos puntos negros del urbanismo de Barrio España, en un cortejo festivo que incluyó bicicletas con globos y que sirvió para señalizar con pancartas esos lugares que necesitan intervención. Como el derribo de un muro que impide la prolongación de la calle Sobrarbe.

O como la enorme parcela que hay situada frente al cento de salud y en la parte trasera del hipermercado Carrefour.

Esta zona reclama desde hace años una intervención urbanística que permita prolongar la calle Costa Brava, edificar en la parcela y evitar la ocupación con infraviviendas sufrida durante los últimos años. «Hubo un tiempo en el que este terreno estuvo lleno de carruseles y el Ayuntamiento tomó medidas, con desniveles en el terreno, que impedían que se metieran. Ahora habría que sacar adelante un proyecto, con una remodelación incluida en el Plan General de Ordenación Urbana, que permita construir aquí viviendas», aseguran los representantes vecinales, que colgaron en esta parcela una pancarta que dice:«Frente al Sacyl, un jardín no es un jardín, es un estercolero. Por eso pedimos menos mentiras, que lo acondicionen al menos». Sobre todo, porque, como explican,«cada dos por tres esto se convierte en un vertedero, lleno de escombros. Si no se va a intervenir en el corto plazo, al menos que lo vallen», proponen para una parcela en la que hay, por ejemplo, aparcados vehículos sin alguna de sus ruedas y sujetos con montones de piedras.

«El urbanismo también está para evitar situaciones de riesgo y para mejorar la calidad de vida», defendieron durante su recorrido por el barrio los participantes en esta reivindicación de inversiones.