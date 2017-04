Villacís: «En este país tenemos ayuntamientos insensibles con la situación de las personas»

A Begoña Villacís no le pesan las siglas. Ni los colores. Admite sin tapujos que antes de la etapa Ciudadanos votaba a otro partido, pero que en la era actual no concibe otra formación que vele más por la regeneración de prácticas «enquistadas» en la política. Tan cercana como contundente en las respuestas, a la responsable de Política Municipal de la formación liderada por Albert Rivera no le tiembla el pulso para tachar de «insensibles» a los ayuntamientos que piensan más en recaudar con la tasa de plusvalías que en ayudar a las familias que lo pagan sin recursos. Abunda en sus orígenes abulenses para enarbolar la bandera del medio rural y defiende su derecho a sobrevivir. Aunque, a ser posible, con servicios agrupados.

–El proyecto de Ley de Presupuestos reduce un 1,8% las transferencias a las entidades locales. Usted se queja de que ayuntamientos como Madrid cobran hasta por respirar. ¿No cree que es una manera de asfixiar más a los municipios?

–No creo que sea significativo. Ponemos por ejemplo el caso de Madrid, un ayuntamiento que tiene superávit cuando hay familias que tienen pérdidas. Si en la negociación de estos presupuestos nosotros conseguimos que las familias tengan más recursos disponibles porque hemos conseguido rebajarles los impuestos, o por ejemplo que las escuelas infantiles sean un 20% más económicas o las tasas universitarias un 5% más bajas, al final conseguimos que las familias estén viviendo en mejores condiciones. Es la mejor política que se puede llegar a hacer y la mejor manera de combatir la despoblación, que es una de las amenazas de Castilla y León.

– Habla del superávit de los ayuntamientos pero hay varios, también la FEMP, que han solicitado que se pueda destinar también a planes de empleo o inversión.

–Lo primero que hay que hacer es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en un análisis a Madrid. El superávit en muchas ocasiones es producto de la mala gestión del ayuntamiento porque implica que no han sido capaces de gastarse el presupuesto porque no han sabido gestionar adecuadamente. Y después, no se debe alardear de superávit delante de familias que no lo tienen. Existen opciones para quelo puedas invertir en inversiones financieramente sostenibles pero eso requiere mucho a nivel de gestión, requiere que seas un gestor eficiente para llevarlas a cabo. Pero insisto en que se no se debe alardear de superávit sobre todo cuando tienes familias que no lo tienen.

–¿Y la regla de gasto? ¿De qué les sirve a los ayuntamientos tener ahorros si no lo pueden gastar?

–Estamos de acuerdo en que la regla de gasto es algo que podríamos llegar a negociar. Pero también es cierto que tenemos que mantener cierto control. Porque si no hay nadie que les diga que por favor no expriman más a los ciudadanos, como en Madrid, que el PP triplicó los impuestos, pues cada uno puede gastar sin control. De tal manera que ocurran cosas como que se empiecen a dar subvenciones a diestro y siniestro para garantizarse una clientela fiel que te siga votando por los siglos de los siglos. Necesitamos controlar para que efectivamente se invierta en política social, pero insisto en que dejemos de pensar tanto en los ayuntamientos como máquinas de gasto y pensemos un poco en las familias, que lo han pasado muy mal a lo largo de la crisis.

–¿En esa batalla ha estado con las plusvalías municipales?

–Es un afán recaudatorio el que está detrás de esto y saben que es injusto. Es un impuesto que encima han tenido que padecer los perdedores de la crisis porque nadie que malvenda su vivienda lo hace por gusto. Malvende su vivienda y a la vuelta de la esquina el ayuntamiento le dice: dame lo mío. Y persisten y están dispuestos a mantener esa injusticia porque les pesa más lo que ingresa el ayuntamiento que cómo lo está pasando esa familia. Para garantizar un ayuntamiento no puedes machacar a las familias. Entiendo que tienen que tener una estabilidad económica los ayuntamientos y entendería que el Estado prestase esa asistencia, pero no en ayuntamientos que tienen superávit y están deseando hacer gasto cuando machacan a la gente. No lo comprendo, no me entra en la cabeza.

–¿En qué fallan las diputaciones para ser prescindibles?

–Ahora mismo no diría que fallen en sí mismas, sino que lo que ha habido ha sido un aprovechamiento por parte de los partidos políticos de las diputaciones. Para nosotros no tienen que convertirse en un fin en sí mismo sino en un medio para prestar el mejor servicio posible. No tiene sentido que de cada diez euros dos se vayan para prestar el servicio y ocho los consuman la diputación. Nosotros denunciamos que se han convertido en un nicho de colocación de los partidos y tiene que velar por que se preste bien ese servicio.

–¿No es incongruente tener representación en una institución en la que no se cree?

–Creemos en los servicios. Olvidémonos del debate de los nombrecitos porque el objetivo no es ese, el objetivo de Ciudadanos es que el servicio se preste en la mejor manera posible y que la mayor parte del dinero se vaya a la prestación del servicio. A día de hoy la Diputación es el medio para garantizar ese fin y, dado que existe, tenemos que tener una persona para fiscalizar y garantizar nuestro objetivo.

–La mitad de los municipios de España está en riesgo de extinción. ¿Qué modelo tiene Ciudadanos contra la despoblación?

–Hay que ser creativo y optar como se hizo por ejemplo en Alemania por la innovación. Hay que tener abiertos los ojos al mundo, hay que saber vender Castilla y León porque tiene paisajes que no existen en ninguna otra parte del mundo. Hay que explotar el turismo, tratar de atraer la innovación con ventajas fiscales. Ese hermetismo y mirar hacia dentro que han hecho muchos políticos y que de alguna manera tenían así asegurados los votos ha hecho no invertir el esfuerzo en hacerlo fuera. No se han generado oportunidades, con innovación, sabiendo vender Castilla y León al exterior, la industria por ejemplo. Ahora con el nuevo convenio colectivo que se ha negociado del sector del automóvil podemos estar perfectamente compitiendo con Francia y con Inglaterra pero habría que viajar a los entornos para volver a industrializar parte Castilla y León. Se pueden crear oportunidades únicamente hay que mirar un poco hacia fuera y tratar de pelear un poco más.

–Su política municipal fue al principio polémica sobre la extinción de municipios al proponer su agrupación. ¿Todos los municipios son sostenibles?

–Todos son sostenibles, los vecinos que viven en ellos tienen derecho a vivir en el pueblo en el que han vivido sus generaciones. Nosotros entendemos que una de las mejores maneras de hacer que la gente se quede o que venga es garantizando buenos servicios. Pero por una economía de escala hay determinados servicios que se prestan mejor agrupándolos por un criterio de coste. Por eso queríamos que se prestasen de una forma más económica, más eficiente y de mayor calidad. Nuestra obsesión es que la gente esté donde esté en España tenga los mejores servicios y las mejores oportunidades y a partir de ahí a todas las personas, vivan donde vivan el primer principio de nuestra Constitución es la igualdad de todos.