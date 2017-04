Regresar al pasado para recuperar la memoria

valladolid. Retrasar o ralentizar el desarrollo de la demencia. Envolver en recuerdos reconocibles y muy familiares el ambiente para ayudar a la memoria de los más mayores, de los que no se acuerdan de los pasos recién dados; pero pueden contar los detalles de su juventud, a rescatar el olvido.

Evocar sensaciones, realidades perdidas para enseñar a la memoria un camino de vuelta. El centro sociosanitario Plaza Real ha implantado un novedoso programa terapéutico, no farmacológico, que envuelve a las personas mayores con demencias de cualquier tipo, incluido el Alzheimer, en un espacio totalmente decorado como en los años 60 y 70.

Invita así a estos residentes a viajar a su juventud, a la época de mayor esplendor y actividad y el efecto es casi mágico. Se sumergen en tranquilidad, el entorno les regala sosiego, seguridad... y es en este espacio en el que pasan horas y realizan en condiciones de mayor atención, más despiertos y receptivos, los distintos talleres especialmente los destinados a trabajar terapias cognitivas. Los resultados, en tres semanas de implantación, ya se hacen visibles en cuanto a la mejora de su calidad de vida y no solo de estas personas sino de sus familiares. Así, según explica Jesús Murua, presidente del Grupo Baugestión que también cuenta con residencias en Burgos y en Gijón, esta «es una experiencia totalmente nueva en Castilla y León, un modelo importado de experiencias del norte de Europa donde han tenido interesantes resultados».

En España, hay alguna residencia con un rincón del pasado;pero no es una práctica extendida ni conocida, no con todo un espacio de 170 metros cuadrados, con salón, comedor, cocina y sala de estar con toda una decoración y detalles rescatados de otros tiempos. Y no se trata de imitaciones sino de un rastreo por los mercadillos de medio país para conseguir televisión de la época, sillones y armarios, cochecito y muñecas, cuadros de tapicería y fotografías de antepasados, carrito, lámparas... y una cocina con frigorífico, una bilbaína, vajilla color caramelo, cafetera italiana que suma años, tambor de jabón de lavadora... y las paredes, todas ellas incluidas las puertas, con papel pintado y solo en este caso son nuevos –otra cosa sería casi imposible– pero con un estilo, diseño y colores totalmente retro.

Bien podría ser un plató de televisión o de rodaje de una película;pero sin trampa ni cartón. El Área de Reminiscencia es simplemente real, vintage; pero de verdad incluida la televisión –eso sí con programas actuales–; el teléfono –el ya antiguo Heraldo gris de sobremesa con dial giratorio–, o el juego de café. Y en este ambiente conviven José Manuel siempre pendiente de su mujer María Ascensión o Catalina, la más mayor con 104 años.

Traspasar sus puertas es un viaje en el tiempo. Revistas y tebeos de entonces y un aparato de música –de apariencia antigua aunque con cedés– no se cansa entre el ‘La, la, la’ de Massiel o el ‘Yo no soy esa’ de Mari Trini de poner sonido para invocar a la memoria. Y, «por cuestión de seguridad, el acceso a esta zona –y la salida de la misma– están codificados», explica Jesús López, gerente de Baugestión. La residencia, en pleno campo de Zaratán, al lado de Valladolid, puede presumir de luz y espacio con 170 plazas que ahora ocupan 155 residentes; además de los 23 que acceden al Centro de Día con capacidad para 40 personas. La residencia cumplirá en julio tres años y su apuesta no es solo la residencial sino la asistencial con un cuadro médico con numerosas especialidades e instalaciones que cuentan con gimnasio, maquinaria de rehabilitación, el servicio de fisioterapia, las habitaciones con baños adaptados, el jardín zen, la sala de cine, la peluquería o la piscina climatizada, entre otros detalles de las terapias que se aplican en el centro como la acuática. Y todo ello bajo la atenta vigilancia de Marta Durán, trabajadora social, y la neuropsicóloga, Diana López.

Arriba,uno de los rincones. A la izquierda, un atento José Manuel sirve el café a su mujer, María Ascensión, en la cocina. A la derecha, Jesús López, gerente de Baugestión, ayuda a Catalina, de 104 años, a trasladarse al salón con su muñeca en los brazos / Henar Sastre

Y, ahora a dicha oferta se suma este programa terapéutico de reminiscencia. Siempre dirigido a estos mayores –la edad media está en los 85 años– con demencias de diferente grado. Entendiendo por la misma ese «síndrome clínico multietológico caracterizado por la presencia de deterioro cognitivo persistente que interfiere con la capacidad del individuo para llevar a cabo sus actividades laborales o sociales», tal y como recoge dicho programa. La prevalencia de estas pérdidas cognitivas oscila entre el 5% y 10% de las personas mayores de 65 años. Una cifra que se duplica cada cinco años hasta alcanzar el 25%, e incluso el 50%, cuando ya se superan los 85 años. Los enfermos de Alzheimer y otras patologías afines necesitan una combinación de un tratamiento farmacológico ajustado junto a terapias de este tipo. «La estimulación cognitiva y el cuidado de la esfera emocional del enfermo es el objetivo que buscan estas experiencias alejadas de la medicación con los enfermos que sufren demencia en el Plaza Real».

Los afectados

Estas intervenciones psicosociales, «se han extendido debido a la ausencia de tratamientos farmacológicos eficaces e intentan aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los afectados». Destacan los responsables del programa que el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer de Salamanca recomienda, para lograr mayor efectividad en los tratamientos de las demencias, dicha combinación. Hay mucha literatura científica en este sentido y las investigaciones han llegado incluso a demostrar que este tipo de intervención para rescatar la memoria «puede ser tan efectivas, o incluso más, en algunos casos que el uso de fármacos para mejorar la calidad de vida de los afectados por estos problemas».

El objetivo fundamental es ralentizar el desarrollo de estas enfermedades. Y el resultado ya encontrado en el Plaza Real es «la respuesta de los mayores cuando entran en este espacio, su preferencia por él, el gusto por estar en estas instalaciones. «Se tranquilizan, algunos que antes eran agresivos y estaban muy mal en cuanto a su demencia se muestran tranquilos y reconocen cosas que los rodean», destaca Jesús López. Un tratamiento con ozono para eliminar olores completa este impulso de los recuerdos que también invita a incorporar decoración real del pasado de los mayores. Algunos ya han aportado fotos o revistas.

Así, publicidad de los años 60 y 70, actividades domésticas como preparar un café y compartirlo e, incluso, dar el biberón a un muñeco con toda la ternura de una madre ya más que octogenaria ahuyentan a la ansiedad, regalan serenidad.