Los vecinos del centro se quejan al alcalde del ruido nocturno en las zonas de ocio

El hartazgo no es para nada nuevo, pero aseguran estar llegando a su límite. Los vecinos del centro que ayer participaron en la asamblea convocada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento reclamaron a los responsables municipales medidas urgentes para paliar el «insoportable» ruido nocturno que se genera en el entorno de los locales de «ocio alcohólico», especialmente en Macías Picavea, Cantarranas y la plaza de Coca. La gran parte de las intervenciones de los residentes apuntaron al que consideran como el principal problema en el casco histórico y urgieron a reforzar la vigilancia policial, el control de los horarios de cierre de los establecimientos y el jaleo callejero que se genera en su entorno.

El alcalde recordó que la normativa de horarios depende la Junta, aunque avanzó que desde el Ayuntamiento se podría instar a su revisión y a controlar también las aglomeraciones de bares en las zonas donde no haya licencias en vigor para evitar sobrecargas. Puente subrayó, eso sí, que la Policía Local, impone cada año «miles» de multas por consumir alcohol en la calle y por no respetar la normativa. No obstante, reconoció la dificultad para sancionar a la gente que ocupa las calle de madrugada.

La Policía puede reconvenirles, pero cuando los agentes abandonan el lugar el ruido se reproduce, según argumentó. Desde la asociación vecinal pidieron mayor sensibilidad a la hora de programar actos festivos en zonas como Cantarranas, un área ya sobresaturada de jueves a domingo. El ejecutivo local estudiará este problema para intentar paliarlo en la medida de lo posible.

Demasiadas terrazas

Otro de las reivindicaciones fue la de poner coto a las terrazas que, en algunos casos, toman la vía pública en exceso e impiden el tránsito de peatones y vehículos. El concejal Manuel Saravia confirmó que la ordenanza está en revisión, pero acotó que en este asunto hay que conciliar muchos intereses. Entre los anuncios destacó la intención de Urbanismo de retirar la fuente de la plaza del Val para reordenar ese espacio y permitir la entrada de los vehículos a sus garajes.

Algunos intervinientes pidieron que esa eliminación no suponga ampliar las mesas y sillas en el entorno. Ese enclave podría ser el destino de un conjunto de juegos infantiles. La edil María Sánchez se comprometió a atender la petición para ubicar más columpios en espacios del casco histórico, donde hay un déficit de áreas de recreo para los más pequeños.