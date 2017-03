El Banco de Alimentos recibió la visita de 2.500 escolares en su campaña de formación

Al final todo se reduce a eso. Formación. Porque es la que lleva a la sensibilización, a comprender la importancia de la igualdad, la solidaridad. A entender lo que ocurre y a contribuir para cambiarlo. Así lo creen en el Banco de Alimentos de Valladolid y lo llevan a la práctica con visitas de escolares, asociaciones de padres, universitarios. Gracias al convenio que mantienen con la Obra Social de La Caixa, 2.570 escolares «entre 6 y 20 años» han pasado por las instalaciones para conocer el funcionamiento de un Banco de Alimentos que, según su presidente, Jesús Mediavilla, es «un referente a nivel nacional».

No ha sido lo único. «Hemos hecho formación importante en gestión logística del Banco de Alimentos. El almacén de Valladolid ronda el cien por cien, no hay alimentos que se quedan obsoletos en los palés. El programa aplicado aquí se ha exportado a todos los bancos de alimentos de españa», señala Mediavilla, qye ya tiene en mente qué actuaciones habrá que desarrollar en un futuro próximo, siempre desde el punto de vista de la formación. «El año que viene queremos impartir formación a las familias sobre cómo utilizar los alimentos y tamibén en los centros cívicos, universidades, institutos...». Hace tiempo ya que el Banco de Alimentos recibe asesoramiento de una nutricionista para que lo que se entrega a las familias suponga una alimentación equilibrada y adecuada a la composición de la familia, «no es lo mismo una con dos niños que otra con personas mayores a cargo».

Fernando Lores, del Área de Negocio de La Caixa en Valladolid, explicaba que los efectos de la crisis, aunque la macroeconomía diga lo contrario, siguen muy patentes. «Ojalá no fuera necesario el Banco de Alimentos, pero desgraciadamente lo es. Esto no es beneficiencia, que es un concepto muy antiguo que no favorece la igualdad, la educación en valores. Pretendemos favorecer la integración, cualquiera de nosotros podemos estar mañana en una situación que nos lleve al Banco de Alimentos a pedir ayuda», asegura Lores, que está de acuerdo con Mediavilla en que no hay focos concentrados de pobreza, sino que las dificultades pueden estar en cualquier lado.

Por eso es clave formar voluntarios. ​«La pobreza que hay en España es muy grande. En Valladolid atendemos a 17.300 personas pero posiblemente pasemos de las treinta mil que necesitarían ayuda, pero que están ubciadas en barrios periféricos, Pajarillos, Barrio España, en los que no hay entidades suficientes para poder atender toda la demanda y distribuir los alimentos. Hay entidades que se nos dan de baja porque no tienen voluntarios», se lamenta Jesús Mediavilla.

En los últimos doce meses, el Banco ha repartido 2.8 millones de kilos de alimentos.