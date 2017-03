Martín Pascual responsabiliza a Urbanismo de la tramitación de las obras de la N-VI, a su paso por Medina

El exalcalde de Medina del Campo, Crescencio Martín Pascual, ha comparecido durante la jornada de hoy en la comisión de investigación creada por el Ayuntamiento para clarificar la tramitación y adjudicación de las diez certificaciones de obra de la reurbanización de la antigua nacional VI a su paso por la localidad.

Hay que recordar que este órgano local de investigación se puso en marcha hace varios meses debido a la reclamación judicial, en octubre de 2016, de la concursal de la empresa que, supuestamente, fue adjudicataria de estas obras que tuvieron una inversión de 858.298,30 euros y que se realizaron en los años 2008 y 2009, bajo mandato de Martín Pascual.

A pesar de que el exregidor declinó realizar declaraciones -«No voy a decir nada. Lo diré aquí (haciendo referencia al salón de pleno, estancia en la que se desarrolló la sesión de investigación)»- sí aseguró durante la sesión, y siempre según el teniente de alcalde del Ayuntamiento, Jorge Barragán, que«yo no era el responsable y todo dependía del área de Urbanismo».

Según Barragán, -«no ha declarado nada ya que se ha limitado a decir que no le constaba y que el no sabía nada y que todo dependía del Área de urbanismo»– una vez finalizada esta fase de comparecencias, el Ayuntamiento baraja la posibilidad de «llevar a Fiscalía este caso ya que hay indicios de que las cosas no se hicieron bien puesto que el aparejador de la empresa aseguró que recibió una orden verbal por parte de Urbanismo para que se hiciera la décima modificación del proyecto».