Valladolid acogen las primeras jornadas sobre transexualidades

«Cuando empezamos, solo recibíamos a personas mayores que no habían tenido acceso a la sanidad pública, que se habían operado por su cuenta, autotratándose, con inyecciones de silicona, en unas situaciones muy poco deseables, que arrastraban muchísimos problemas secundarios (tromboflebitis, tumores...)». Eran tiempos «de estigma social importante», de personas «empujadas a la marginalidad». «Hemos atendido historias terribles». Lo recordaba este lunes Marcelino Gómez Balaguer, quien desde hace más de 16 años trabaja en la atención integral de personas transexuales, dentro de la Unidad de Identidad de Género del Hospital Universitario de Valencia.

Su voz fue una de las que se escucharon durante la sesión inaugural de las Jornadas sobre Transexualidades, organizadas en la facultad de Educación y Trabajo Social por Fundación Triángulo y Dialogasex. Allí se abordaron los servicios y protocolos de salud necesarios para personas transexuales, cómo ha evolucionado esta atención médica, pero también cuáles son aún las asignaturas pendientes para «abordar la normalización desde una perspectiva de salud pública».

Gómez Balaguer defendió que la clave está en ofrecer una atención «integral y multidisciplinar, sin patologizar ni medicalizar en exceso» y con una cobertura común para todo el país que evite la «discriminación» que en la actualidad existe en función del lugar de residencia. «Porque una persona transexual no recibe la misma atención médica en unas comunidades que en otras», aseguró.

En el caso concreto de Castilla y León, la Junta aprobó en 2014 un protocolo de buenas prácticas para ofrecer atención primaria y, posteriormente, de especialistas:diagnóstico, tratamiento hormonal y cirugías menores. «Las operaciones quirúrgicas mayores, de reasignación sexual propiamente dicha, no se ofrecen en Castilla y León. Hay que ir a Málaga, con unos plazos de espera muy largos», asegura Ana Muñoz, presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León. El problema, aseguran, es que al no existir una ley sobre transexualidad, este protocolo de la Junta no tiene un sistema de control que vele por su cumplimiento.

«Por eso es necesario mejorar su aplicación», apunta Muñoz, quien explica que, desde agosto, diversas asociaciones trabajan en colaboración con la gerencia de Sacyl para analizar el cumplimiento de ese protocolo de intervención y qué carencias presenta. Muñoz resalta la necesidad, en un primer momento, de ofrecer más información en los servicios de atención primaria sobre la existencia de los recursos existentes en Castilla y León.

«Esta es la primera dificultad con la que nos encontramos. Además, habría que hacer un diagnóstico sobre los equipos de referencia existentes y ofrecer garantías de que los principales hospitales (Valladolid, Burgos, Salamanca y León) realizan todas las operaciones quirúrgicas menores». El procurador de IU,José Sarrión, reclamó en noviembre en las Cortes que se cumpliera ese protocolo ante las dificultades para acceder a intervenciones quirúrgicas y medicación.

Rosa Almirall, sexóloga y ginecoobstetra del servicio gratuito de información y asesoramiento Trànsit (Barcelona), entiende que ha llegado el momento de «dar un paso más hacia un nuevo modelo, en el que el centro esté de verdad en la persona transexual. Cuando alguien se aproxima a los servicios médicos ha elaborado durante mucho tiempo qué pasa con su identidad. Lo que necesita no es alguien que juzgue, sino asesoramiento de los profesionales sobre qué pasos dar, acompañamiento durante ese proceso e información clara».

Nuria Asenjo, especialista en Psicología Clínica de la Unidad de Identidad de Género del Hospital Ramón y Cajal (Madrid), recuerda la necesidad de que esa atención aborde tanto la vertiente física como la psicológica.

Para ello, propugna la intervención desde un modelo ‘transafirmativo’, de «escucha activa y afirmación de la identidad», que ofrezca «estrategias y herramientas para una normalización» no solo de la persona, sino también de su entorno. «Por ejemplo, si es menor, en el colegio o la familia.Si es adulto, en el trabajo, en el conjunto de la sociedad. Hay que afirmar la identidad sin que exista un sufrimiento externo (que venga de la mano de los prejuicios, las patologizaciones), que suponga un retroceso o un parón». Asenjo insistió en que buena parte del trabajo no viene tanto de la aprobación de leyes como de su posterior aplicación activa.