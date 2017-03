La procesionaria toma protagonismo en Valladolid

«Precaución:detectada la presencia de procesionarias en el entorno del parque canino de Parquesol. Cuidado con niños y perros». El mensaje que hace unos días publicaba la Policía Municipal en su cuenta de Twitter alertaba de un fenómeno que cada vez con más frecuencia se detecta en la capital –hace cuatro años era casi inexistente– y que ha obligado al Ayuntamiento a diseñar un plan con medidas preventivas para minimizar la presencia y los efectos que esta plaga puede provocar, sobre todo, en niños y perros.

Habitual en los pinares de la provincia, el Servicio de Parques y Jardines ha alertado de una cada vez mayor presencia de la procesionaria en la capital, sobre todo en los barrios de la zona oeste (Parquesol y Huerta del Rey), donde los operarios ya han tenido que intervenir para retirar bolsones de los árboles, cuando la colonia está en estado larvario. Además, la concejalía de Medio Ambiente prepara nuevas medidas para controlar una presencia cada vez más habitual en zonas verdes de la capital.

Expertos alergólogos y veterinarios insisten en la necesidad de tomar precauciones, sobre todo con los niños y las mascotas, cuya curiosidad les convierte en objetivos habituales del contacto con este lepidóptero. El peligro no reside en la oruga como tal, sino en los miles de filamentos anaranjados –cerca de medio millón– que recubren su cuerpo y que funcionan como dardos venenosos y extremadamente urticantes, cuyo contacto (directo o por su presencia en el aire)provocan en los humanos afecciones cutáneas (picor, hinchazón)que no son graves, pero sí muy molestas.

Lo explica Alicia Armentia, del servicio de Alergología del hospital Río Hortega. «En algunos pacientes, los alergenos se comportan como una picadura de avispa o de abeja. En otros casos, el contacto provoca una reacción generalizada en forma de urticaria, asma, afecciones a la garganta, anafilaxia. También hemos visto conjuntivitis muy graves», asegura la doctora, quien ofrece algunos consejos sobre cómo actuar si se detectan estos síntomas. «Lo primero es aplicarse una crema emoliente o hidratante. Si pica mucho, se podría utilizar un antihistamínico y, si de verdad es muy molesto, se puede aplicar una crema con corticoides, pero durante no más de tres días. En cualquier caso, si los síntomas duran más de 48 horas, lo recomendable es acudir al médico», recuerda Armentia.

Evitar acercarse

Lo mejor, en todo caso, para evitar todo esto es tener precaución y evitar el contacto con la procesionaria. Aquí –al contrario de con otras orugas– no es necesario tocarlas. Por eso Armentia propone, sobre todo con los niños, advertirles de que no se acerquen demasiado a ellas, que no caven en la tierra cerca de algún pino. Además, cuando se sale de paseo con ellos por el pinar, lo mejor es que los pequeños lleven sombreros de ala ancha y algún tipo de protección en el cuello, «ya que esta zona, junto a la cara y los ojos es la que se ve más afectada». Recuerda Armentia que la afección suele ser más pronunciada si no es la primera vez que se sufre.

En el caso de los animales, las consecuencias pueden ser más graves. En los perros, si se produce una emergencia de este tipo, lo ideal es lavar la zona, sin frotar, con abundante agua caliente, porque esta desactiva la toxina. A continuación hay que acudir al veterinario más cercano, porque al cabo de una hora, en el caso de los perros, comienzan a presentar cuadros anafilácticos que pueden ser mortales. ¿Qué síntomas presentan los canes?«Nerviosismo, actos de deglución rápidos, se tapan la boca con las tapas, hipersalivan... y en pocos minutos desarrollan inflamación de la lengua y de las zonas periféricas, incluido el cuello.Es un cuadro que se desarrolla muy rápidamente y al cabo de una hora empieza a sufrir las consecuencias de un dificultoso retorno venoso y se produce la cianosis (lengua azul).

Inserta en el ecosistema

«La procesionaria es un elemento más de nuestro ecosistema, que cumple su función, y que cuenta con sus propios parásitos y también con sus depredadores, como las abubillas, herrerines y carboneros, que comen las larvas», explica Vicente Rodríguez, jefe de servicio de Defensa de Medio Ambiente de la Junta.

¿Por qué, desde hace cuatro años, se detecta su presencia en la capital? El incremento es algo generalizado, que se da también en el conjunto de la región. La primera razón alude a las temperaturas anormalmente elevadas que se han registrado durante los últimos inviernos, lo que favorece la eclosión de esta oruga urticante. La doctora Armentia recuerda que la Unidad de Alergia del Hospital Universitario Río Hortega, a través del investigador José María Vega, colabora en un proyecto europeo que estudia de qué modo el cambio climático está influyendo en la mayor presencia de la procesionaria.

La segunda explicación apunta hacia el aumento de la superficie arbolada, que se ha incrementado de forma significativa en la comunidad en los últimos años, lo que propicia la extensión hacia zonas hasta ahora libres de estas orugas, como grandes áreas de Francia.

Y una explicación más, vinculada con la decisión que en el año 2009 adoptó la Unión Europea, por la que se prohíbe el lanzamiento de plaguicidas desde el aire, desde avionetas, en una medida que era realmente efectiva. Ahora hay que buscar otros métodos para controlar la procesionaria que son significativamente más caros. Existen varias formas de luchar contra esta plaga.

Tratamientos de control

La Junta recomienda llevar a cabo estos tratamientos en aquellos puntos en los que la procesionaria «constituya una amenaza para la supervivencia de la masa arbórea o un obstáculo para su formación», o en zonas en las que «dificulte el uso y disfrute del monte o impida la realización de los trabajos selvícolas programados para su correcta gestión». ¿Qué tipo de tareas se pueden adoptar ahora?Una vez limitados los tratamientos aéreos, es habitual la retirada bolsón a bolsón (corta o quema)o el empleo de insecticidas con ello. En estos casos, la acción siempre debe ejecutarse antes de que la colonia abandone el bolsón para enterrarse.

Esta es la labor preventiva que ha adoptado, de momento, el Servicio de Parques y Jardines en la capital, sobre todo en Parquesol y Huerta del Rey (además de Fuente El Sol, donde la intervención es más intensa desde hace años). «También usamos trampas con feromonas», explican desde el Ayuntamiento. Este método es efectivo en niveles de infestación muy bajos y consiste en atraer a la polilla a una trampa con veneno para rebajar el número de puestas para futuras temporadas.

Otra medida eficaz –la más utilizada en esta época del año, cuando las orugas bajan del árbol y se arrastran por el suelo– es colocar un anillo protector alrededor del tronco del árbol. Esto impide que la oruga lo abandone y acabe allí muriendo. «El problema es que cada uno de estos anillos cuesta 40 euros», explica Ángel Asensio, responsable de Parques y Jardines en el Consistorio. Un precio muy elevado, porque requeriría uno para cada árbol. El Ayuntamiento está ideando otras opciones, como utilizar tuberías de polietileno cortadas y selladas al suelo para contener allí a las orugas antes de que abandonen el árbol.

Frente a estas medidas de control, la recomendación de los expertos es evitar acercarse a la procesionaria y salir a pasear con niños y mascotas por zonas donde no sea habitual su presencia, lejos de pinares (además de en los pinos, ahora se empiezan a detectar también en abetos y cedros). Algunas ideas de paseo cerca de esos barrios afectados son el cerro de Las Contiendas o el Canal de Castilla, donde apenas están presentes.