Un juzgado de Burgos sobresee el caso de supuesto exorcismo a una menor

Un juzgado de Instrucción de Burgos ha sobreseído provisionalmente la causa por delitos de malos tratos, amenazas, coacciones y contra la integridad moral en varias sesiones de supuesto exorcismo por una profesora de religión, un catequista, un sacerdote y los padres de una joven cuando era menor de edad.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Burgos señala que «siguen sin existir indicios racionales de criminalidad suficientes de la comisión de los delitos imputados a los investigados tras realizar las diligencias de prueba ordenadas por la Audiencia Provincial en el auto de 13 de abril de 2015».

Las pruebas que ordenó la Audiencia Provincial se completaron en su totalidad, salvo el informe de credibilidad del equipo psicosocial, «dada la negativa de la joven a ser reconocida y la imposibilidad (ante esta negativa) manifestada por la perito de elaborar dicho informe».

El 7 de julio de 2016, la joven compareció en el Juzgado para prestar declaración en relación con el escrito de renuncia presentado el 27 de mayo de 2015 y afirmó que se acogía a su derecho a no declarar, lo que ratifico por escrito.

En ese documento, expuso que «su deseo de no declarar era voluntario y no sometido a ninguna presión» y explicó que «en el momento de su primera declaración en el Juzgado no veía las cosas como eran en realidad y que la versión que se ajusta más a la realidad es la que daba en el escrito que aportaba ese día y en el de mayo de 2015».

Por otro lado, el informe médico forense del 27 de febrero de 2017 concluye que «no existe información objetiva alguna que permita dudar de la voluntariedad de la joven al realizar el manuscrito y llevar a cabo la comparecencia de mayo de 2015».

El mismo informe señala que «no hay datos para admitir un empeoramiento o agravación del estado de la joven por consecuencia de la práctica de los exorcismos, ni se constata la aparición de nuevas alteraciones que podrían ser consideradas como lesión psíquica».

La juez recuerda que en la resolución de sobreseimiento provisional dictada el 6 de octubre de 2015, revocada posteriormente por la Audiencia Provincial, se efectuaba un examen de la prueba practicada hasta ese momento y se llegaba a la conclusión que procedía dicho archivo.

Según la resolución, «la única prueba de cargo existente era la declaración de la víctima, quien el 27 de mayo de 2015 efectuó una comparecencia en este Juzgado manifestando que renunciaba a las acciones civiles y penales que le pudieran corresponder derivadas de las presentes actuaciones».

La denunciante no mantuvo su declaración inicial y anunció que tampoco lo haría si se llegaba a juicio.