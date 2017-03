Blazquez: «El tándem con Cañizares no significa una vuelta atrás, simplemente es una segunda vez juntos»

Agradecido por la confianza depositada, aunque consciente de que tras el sondeo celebrado ayer la reelección podía ocurrir, el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha asumido esta mañana la responsabilidad de hacer frente al próximo trienio al frente de la Conferencia Episcopal Española. «Agradecer la confianza que reiteradamente me han brindado los obispos, la que me otorgan por segunda vez, porque sinceramente me puse a su disposición», ha asegurado tras resultar reelegido al frente de la Iglesia, con 52 de los 76 votos emitidos (un 68%), seguido con 20 por el que a la postre ha resultado seleccionado para ocupar la Vicepresidencia durante estos tres años, Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia.

Blázquez y Cañizares repetirán así el tándem que ya formaron en el trienio 2005-2008, cuando compartieron «una convivencia muy normal y grata, como lo será en estos tres años», ha aseverado. Al respecto, ha sido tajante para responder una pregunta sobre si no hay relevo entre los obispos españoles. «Ni ustedes ni yo tenemos el reloj parado, marcan la misma hora. El que los obispos hayan confiado la responsabilidad de la Presidencia en mí y como vicepresidente en Antonio Cañizares no significa una vuelta atrás, sino que es simplemente una segunda vez», ha dicho.

En la breve comparecencia que ha realizado ante una multitudinaria rueda de prensa, Blázquez se ha pronunciado sobre la reciente petición de Podemos para la retirada de la misa dominical emitida por TVE y ha abogado al respecto por respetar la libertad religiosa. «Los Derechos Humanos forman parte de una especie de Constelación y ninguno puede ser separado, tienen que convivir y hay derecho a la libertad religiosa. Tenemos que respetar todos los Derechos Humanos», ha subrayado.

La reelección de Ricardo Blázquez como presidente de la Conferencia Episcopal se ha producido poco antes de las 11 de la mañana, en primera votación y en el segundo día de la 109 Asamblea Plenaria que se reúne en Madrid durante esta semana. Se han emitido 78 votos, de los cuales, 52 han sido para el arzobispo de Valladolid (necesitaba la mitad más uno para salir reelegido). Un respaldo que avala la tradición, que normalmente mantiene en el cargo durante seis años al prelado elegido, pero que ha sido ligeramente inferior al obtenido hace tres años, cuando obtuvo una abrumadora mayoría con 60 votos frente a los 79 emitidos.