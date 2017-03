El Ayuntamiento busca imputar a Blanco y Sánchez por el aval del soterramiento

La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento presentó ayer recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción número 4, y subsidiariamente de apelación ante la Audiencia Provincial, contra el auto de imputación dictado la pasada semana contra Francisco Javier León de la Riva por la firma del aval del crédito del soterramiento. Los letrados municipales consideran que las últimas pruebas aportadas, y que no fueron tenidas en cuenta en la última resolución en la que se encausa al exalcalde por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental (paso previo a la apertura de juicio oral), hacen necesario revisarla. Concretamente, se pretende que el exedil de Hacienda y actual concejal del PP Alfredo Blanco también sea imputado, al igual que el que fuera su compañero en el anterior equipo de gobierno Manuel Sánchez por ser también consejero de la Sociedad Alta Velocidad en el momento en la que se rubricó la conocida como ‘comfort letter’, que comprometía las arcas municipales en cien millones de euros en el caso de incumplir el contrato de préstamo y que fue anulada por el Consistorio al no haber seguido los trámites preceptivos en sede municipal. El que fuera asesor ferroviario de León de la Riva, el ingeniero de Caminos Carlos Baró, queda fuera al no hallar pruebas que le relacionen con el objeto de la investigación, según explicaron desde el Ayuntamiento.

Fuentes municipales confirmaron que se solicitará el interrogatorio de León de la Riva, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez para que den explicaciones sobre los dos avales firmados en 2008 y 2010 a sendos créditos de la operación, con anterioridad al que aglutinó en 2011 todas las necesidades de financiación, así como sobre los correos electrónicos que envió una representante del BBVA a varios consejeros de Alta Velocidad, entre ellos a Alfredo Blanco, en septiembre de 2010 en los que urgía a firmar una carta de conformidad a finales de ese mismo mes. Blanco ha negado en todo momento su relación con la tramitación de la ‘comfort letter’, un asunto, dijo, que llevaba «personalmente» el exalcalde y ha llegado a asegurar que el correo que se presenta como prueba está manipulado, ya que se dirige a la directora financiera de la sociedad y él únicamente está en copia entre otros muchos.

Para el Ayuntamiento, sin embargo, lo relevante de este mensaje es que el exedil de Hacienda estaba al tanto de que se estaban tramitando estos instrumentos financieros para cerrar la póliza de crédito y por su cargo debería haber intervenido en el asunto, algo que él rechaza porque el edil competente en la materia era Manuel Sánchez.

Hoy también registrará su recurso contra el auto el abogado defensor Francisco Javier de León de la Riva. El penalista José María Tejerina, quien también asistió a Manuel Sánchez durante su declaración como investigado, no quiso adelantar ayer el sentido de su escrito porque supondría un «descortesía procesal» con la jueza. No obstante, la pasada semana ya adelantó que su patrocinado actuó en todo momento de buena fe y ese aval no ha supuesto perjuicio económico para las arcas municipales.