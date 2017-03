El porteo le cambió su vida laboral

Ruth Martínez (34) asegura muy convencida que descubrir el porteo cambió su vida y le hizo disfrutar mucho más de la maternidad. Tan positiva ha sido su experiencia porteando a su bebé, que ahora ha emprendido abriendo su propia tienda dedicada a la crianza respetuosa, especializándose en el porteo. Su negocio se llama Portananos, y está situado en la calle Lecheras de Valladolid. Nacida y criada en Guardo (Palencia), esta joven tiene una larga experiencia como profesional en el sector de la sanidad.

Hizo sus estudios de auxiliar de Farmacia en León y más tarde los completó con los de auxiliar de enfermería. Durante seis años trabajó en distintos hospitales y residencias geriátricas. «Me fui desencantando poco a poco de mi trabajo, porque notaba que el sector se iba deshumanizando. Así que, a pesar de que lo mío era vocacional, cuando finalizó mi último contrato decidí no dedicarme más a la sanidad», explica esta joven, que encontró una interesante alternativa laboral en el ejército.

Su hermano era militar y le atraía la idea de trabajar en hospitales de campaña. Algunos meses después, el amor llamó a su puerta y decidió dejarlo todo para venirse a Valladolid, con el que ahora es su marido. Empezó a trabajar en una importante cadena de supermercados en la que ha estado durante 6 años como pescadera y cajera. «No se me caen los anillos por nada. Yo lo que quería era trabajar. Tenía un contrato fijo y estaba contenta», subraya.

En 2014 nació su hijo Izan y pidió una excedencia en su empresa. Cuando le tocaba incorporarse solicitó una reducción de horarios. «Me convencieron para que ampliara la excedencia durante 10 meses más. No me querían reducir el número de horas y así me resultaba imposible conciliar», se lamenta.

Cuando se vio en paro, empezó a plantearse la posibilidad de emprender, pensaba que era la única forma de poder compaginar su vida profesional con su faceta como madre. «Al nacer mi hijo, me vi en la necesidad de portear. Tengo un perro y me resultaba complicado pasear al niño y al perro a la vez. Busqué información en la red y así conocí a Marta, la dueña de la tienda de porteo Mis Canguritos, en Saldaña. Ella es una de las pioneras del porteo en España y fue la que más me animó a montar mi propia tienda de porteo», explica.

Ruth es una firme defensora de la crianza en brazos. A través de diferentes grupos de Facebook anima a otras mamás a practicarla y pronto se dio cuenta de que quería dedicar su vida profesional a esto. «Criar a los hijos en brazos fomenta el apego, favorece la lactancia materna, aumenta la seguridad en una misma y la seguridad para el bebé. Actualmente el porteo está en pleno auge y las mamás, cada vez están más concienciadas de utilizarlo como método de transporte. Facilita mucho la vida», aconseja esta madre emprendedora.

Ya había tomado la decisión de montar su propia tienda, sin embargo, Ruth desconocía por completo el mundo empresarial, por lo que acudió a los expertos de Secot y en ellos encontró un gran apoyo. «No sabía nada de contabilidad, fiscalidad, autónomos y en Secot me ayudaron mucho con el proyecto. Siempre me hablaron muy claro de todos los pros y los contras de emprender», recuerda. Tras visitar decenas de locales en toda la ciudad, dio con el que se ajustaba a sus necesidades en la calle Lecheras. «Nada más entrar, vi mi tienda montada. Sabía que no era una zona donde vive mucha gente joven, pero como no hay tiendas similares a la mía en todo Valladolid, pensé que aquellas mamás interesadas, vendrían desde cualquier barrio de la ciudad», afirma esta emprendedora que pudo capitalizar su paro y se ha beneficiado de la reducción en la cuota de autónomos durante los primeros meses de alta.

Portananos es un espacio dedicado a la crianza respetuosa, especializado en portabebés y porteo y además, vende otros productos como pueden ser juguetes educativos de madera, cosmética natural y ecológica, ropa ecológica, productos de lactancia y artículos premamá, todos ellos respetuosos para las mamás, para los bebés y para el medio ambiente. «También vendo otro tipo de productos como los pañales de tela, que en España se venden muy bien, sin embargo, en Valladolid, todavía no hay un gran mercado, pero estoy convencida de que se irán incrementando las ventas. Cada vez hay más padres concienciados con el medio ambiente y con las ventajas de no utilizar químicos para la piel del bebé», explica esta joven que también organiza e imparte talleres individuales y en grupo sobre porteo y otros enfocados a la maternidad: yoga o masaje infantil, entre otros, algunos de ellos con ayuda de colaboradores y profesionales externos.

«Estos meses que llevo como autónoma han sido muy positivos. La gente está respondiendo muy bien, porque aquí encuentran productos diferentes a los que pueden adquirir en otras tiendas de puericultura. Hay que tener en cuenta la calidad de las materias primas y el cuidado proceso de elaboración» explica Ruth, quien suele tener a su hijo Izan con ella en la tienda.