La burocracia deja sin luz al colegio de Serrada

Una ilegalidad ha llevado al colegio de Serrada a permanecer sin suministro eléctrico y utilizar un generador para disponer de luz y electricidad. Los 86 estudiantes de 3 a 12 años del colegio público Isabel de Castilla de Serrada vieron como el pasado martes un técnico de Iberdrola decidió precintar el contador al que el centro estaba enganchado de manera ilegal o fraudulenta desde el año 2009.

«La verdad que fue una situación muy incomoda cuando el técnico de Iberdrola decidió precintar el contador y dejar al centro sin luz. A pesar de que nosotros sabíamos lo que estaba ocurriendo con el contador por varias cartas que nos habían enviado, hace dos semanas dimos los pasos pertinentes y nos pusimos en contacto con Industria para interponer un recurso», asegura el alcalde de Serrada, César López, que tras varias maniobras consiguió hacer malabares –enganchar de manera legal al centro al contador de la piscina, almacén y campo de fútbol anexos– y que los estudiantes pudieran retomar ayer, hora y media después de las nueve de la mañana, el ritmo habitual de las clases.

A pesar de que el desaguisado ya está arreglado, ahora el Ayuntamiento de la localidad, que es la entidad encargada de mantener los suministros de las instalaciones educativas, se enfrenta a una multa cercana de 7.000 euros por no haberse dado cuenta que el contador del que se suministraban las aulas no contabilizaba el gasto generado.

Por el momento, el Ayuntamiento está a la espera de que Industria determine los pasos pertinentes tras la interposición del recurso ya que «nosotros somos conscientes que de manera fraudulenta el Ayuntamiento se ha beneficiado, pero también somos conscientes de que Iberdrola no ha realizado bien su trabajo puesto que este Ayuntamiento se puso en aquella época en contacto para legalizarlo y quedó en el olvido», explicó López. Los hechos, según explicó el alcalde, se remontan a las obras de ampliación de las instalaciones realizadas hace ocho años. En aquel entonces se acordó la instalación de una nuevo contador por parte de la empresa suministradora de energía. La administración local de aquel entonces (PSOE) pagó las tasas pertinentes y el enganche, pero el consumo nunca se contabilizó.

«Se solicitó el contador a Iberdrola en repetidas ocasiones con correos electrónicos y burofaxes hasta que una vez empezado el curso esto cayó en el olvido e Iberdrola nunca vino a poner el contador ya pagado», asegura López, que hace ocho días se encontró de frente con el problema. «Recibimos una carta en la que nos decían que no pagábamos y que teníamos una sanción de 7.000 euros. La verdad que no nos habíamos dado cuenta ya que aquí entran miles de facturas y pensábamos que estaba todo pagado al entender que incluían el gasto del colegio en la factura general, pero no era así».

Tras negarse en primera instancia a pagar la multa – «ellos han calculado a su manera ya que dicen que el centro gasta 15 megavatios durante 24 horas todos los días del año»– el Ayuntamiento acudió a Industria para que interpusiera el recurso. «Cuando me llamó la directora del cole para decirme que estaba el técnico de Iberdrola cortando la luz me puse en contacto con Industria, que me confirmó que estaba todo en marcha y que no podían hacernos eso». Ahora, el Ayuntamiento tendrá que negociar con la compañía el pago de la deuda.