Ilustres, pioneras y… vallisoletanas

En un día como el de hoy, en el que se pone el acento sobre la igualdad entre hombres y mujeres, no podíamos dejar de lado a aquellas mujeres vallisoletanas que han destacado en sus ámbitos y profesiones; desde la reina Ana de Austria, que llegó a ser regente de la corona francesa, hasta Soraya Sáenz de Santamaría, la española que más alto ha llegado en el gobierno central. Pero además, no podemos olvidar a Beatriz Bernal, la primera mujer que escribió un libro en España, la pintora naturalista Marcelina Poncela, la escritora Rosa Chacel o las actrices Lola Herrera y Concha Velasco. Todas ellas tienen en común que nacieron en Valladolid aunque, en algunos de los casos, esta tierra no ha sabido recordarlas como se merecen. Si crees que alguna otra vallisoletana debería estar incluida en esta lista no dudes en mencionarla en los comentarios de esta noticia.

Beatriz Bernal (siglo XVI)

El libro de caballería escrito por Beatriz Bernal.

Aunque no existen muchos datos de la vida de esta vallisoletana, hay quien la considera la primera escritora mujer de la que se tiene constancia que escribió una novela: ‘Don Cristalián de España’ (1545). Ciertamente no es una escritora muy conocida, ni siquiera cuenta con una calle en la capital que la vio nacer y donde vivió con sus dos maridos: primero con el escribano Cristobal de Luzón y, tras fallecer este, con el bachiller y relator de la Real Audiencia Juan Torres de Gatos. Según recoge la web escritoras.com. en la primera edición de ‘Don Cristalián de España’, la novela de caballerías se atribuye a una «señora natural de la noble y mas leal villa de Valladolid», pero en la reedición de 1587 la portada ya incluye «por doña Beatriz Bernal, natural de la muy noble villa de Valladolid». Su muerte se sitúa en torno a 1584 y, los estudiosos de su obra consideran que está enterrada en la iglesia de San Pablo.

Jerónima de Burgos (1580-1641)

Como ocurre con muchas mujeres a lo largo de los tiempos, su nombre ha trascendido más por sus relaciones amorosas que por sus propios méritos profesionales. En este caso, Jerónima de Burgos ha pasado a la historia por ser la amante del dramaturgo Lope de Vega, tan prolífico en obras teatrales como en conquistas. Esta vallisoletana fue actriz y directora teatral, se le considera una de las actrices más conocidas del Siglo de Oro y representó varios personajes de los escritos de Lope de Vega, como el de Nise de ‘La dama boba’. Estuvo casada con el actor y autor de comedias Pedro Valdés, con quien compartió su pasión por el teatro.

Jerónima de Burgos falleció viuda y enferma el 27 de marzo de 1641. Fue enterrada, como muchos actores de la época, en la parroquia de San Sebastián de Madrid.

Ana de Austria (1601-1666)

El novelista francés Alejandro Dumas se inspiró en la reina Ana para uno de los personajes más relevantes de ‘Los tres mosqueteros’. Salvar a la monarca de las intrigas del cardenal Richelieu, salvaguardando en muchos casos su honor, suponía una de las principales aventuras de D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis. Con su lema ‘Uno para todos, y todos para uno’, los cuatro amigos se veían inmersos en peleas, huidas y peligros para evitar que el rey Luis XIII conociera los supuestos amoríos de su mujer y George Villiers, I duque de Buckingham. Esa reina, esposa del monarca francés, hija de los reyes Felipe III de España y Margarita de Austria-Estiria, que llegó a ser regente de Francia, fue Ana María Mauricia de Austria y Austria, conocida como Ana de Austria, y la primera vallisoletana de esta lista. Nació el 22 de septiembre de 1601 en la capital vallisoletana y se casó en Burgos con el monarca francés a la vez que la hermana de este (Isabel de Borbón) lo hacía con el hermano de la vallisoletana, que sería el futuro Felipe IV. Ambas novias fueron intercambiadas (se casaron por poderes sin la presencia de sus esposos), y la española viajó a Francia, donde vivió hasta su muerte en 1666. Falleció a los 64 años de un cáncer de mama, uno de los primeros que se conocen en la historia.

En Valladolid también es famosa otra reina con el mismo nombre, en este caso nació en Cigales en 1549 y fue reina consorte de España y Portugal tras casarse con su tío Felipe II. Murió en Talavera la Real (Badajoz) ocho meses de una gripe epidémica después del parto de su hija pequeña, cuando estaba nuevamente embarazada. En la localidad vallisoletana, el colegio lleva el nombre de Ana de Austria, cuyas entrañas permanecen enterradas bajo el suelo del coro del monasterio pacense de Santa Ana.

Los mosqueteros se desvivían por salvar el honor de Ana de Austria, centro de las intigras del carnenal Richelieu.

Nicolasa Centeno (¿1800-…?)

La historia se ha mostrado excesivamente parca con esta vallisoletana. Aunque tal vez su trabajo tenga mucho que ver con este desmedido anonimato que rodea la figura de Nicolasa Centeno. Poco se sabe de su vida más que se trataba de una heroína vallisoletana de la Guerra de la Independencia, que actuaba de espía mientras era amante del general Dufresse, al mando de las tropas francesa cuando Valladolid sufrió la ocupación de los de Napoleón allá por 1813.

Marcelina Poncela Ontoria (1867-1917)

Esta vallisoletana está considerada como una de las más destacadas pintoras naturalistas españolas. Fue esposa del periodista Enrique Jardiel Agustín y madre del comediógrafo Enrique Jardiel Poncela. Fue discípula en la Escuela de Bellas Artes de Valladolid, de José Martí y Monsó y compaginó sus estudios artísticos con los de Magisterio, pues fue también maestra nacional. Necesito el permiso especial del rey para matricularse en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado.

Participó en todas las exposiciones nacionales celebradas entre 1892 y 1915, obteniendo menciones de honor en 1892, 1895 y 1899, Tercera Medalla en 1901 y Segunda Medalla en 1912. Acudió también a las Bienales del Círculo de Bellas Artes y a la Exposición Internacional de 1892, donde obtuvo una mención.

En los últimos tiempos se está intentando reivindicar su figura y su obra, ya que se considera una de las muchas pintoras olvidadas que trabajaron a finales del siglo XIX e inicios del XX.

Rosa Chacel (1898-1994)

Aunque desde los diez años vivió en Madrid, Rosa Chacel nació en Valladolid el 3 de junio de 1898. Sobrina nieta de Zorrilla, esta vallisoletana es nuestro escritora más reconocida. Ha recibido el Premio Nacional de la Crítica en 1976 por ‘Barrio de maravillas’, el Premio Nacional de las Letras (1987), el Premio Castilla y León de las Letras (1990) y la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes (1993). Fue una de las mujeres que formaron parte de la Generación del 27, junto con Concha-Méndez Cuesta, María Teresa León o María Zambrano (a las que llamaban ‘las sin sombrero’).

Publicó ocho novelas, cinco cuentos, tres libros de poesía, tres biografías, cuatro diarios y seis ensayos; y vivió en Valladolid, Madrid, Barcelona, Roma, Berlín, París, Buenos Aires, Nueva York, Grecia y Brasil.

Rosa Chacel contrajo matrimonio en 1921 con el pintor Timoteo Pérez Rubio (responsable de que se evacuaran los cuadros del Museo del Prado durante la Guerra Civil,), con quien tuvo a su único hijo, Carlos.

Murió en Madrid, el 27 de julio de 1994 y está enterrada en el Panteón de Personas Ilustres del Cementerio El Carmen de Valladolid.

Valladolid rindió un homenaje a Rosa Chacel con esta estatua en la plaza de Poniente. / Henar Sastre

María Luisa Ponte (1918-1996)

El 21 de junio de 1918 nacía en Medina de Rioseco (en plena gira teatral de sus padres, los actores Enrique Ponte y Haydée Mancini Puggi) una de las actrices más reconocidas de este país: María Luisa Ponte. Con nueve meses se subió por primera vez a un escenario, y comenzó su carrera teatral en la compañía artística de su padre.

Participó en decenas de obras de teatro, en 63 películas (como ‘El pisito’, ‘La ciudad no es para mí’, ‘La colmena’, ‘El viaje a ninguna parte’ o ‘El verdugo’) y en 32 series de televisión (entre las que destacan ‘Fortunata y Jacinta’, ‘Farmacia de guardia’ y ‘La Regenta’).

Mantuvo su actividad profesional hasta poco antes de su muerte en 1996, recibiendo el premio Goya por su última película (‘Canción de cuna’).

La actriz riosecana María Luisa Ponte.

Lola Herrera (1935)

Junto con Concha Velasco, Lola Herrera es la actriz que más se vincula a estas tierras castellanas. Nació el 30 de junio de 1935 en el barrio de Las Delicias y está considerada una de las grandes damas de la escena española por la crítica y el público así como una de las más grandes actrices de teatro de la última mitad del siglo XX.

Comenzó en el mundo de la música y en el teatro, un arte este último al que siempre ha estado más vinculada. Ha participado en cuarenta obras de teatro, catorce películas y cuarenta series de televisión.

Lola Herrera ha recibido entre otros premios, el Premio Max de las artes escénicas por ‘Solas’ en 2006, Fotogramas de Plata en 2005 y 2006 por ‘Cinco horas con Mario’ y ‘Solas’ respectivamente, y una nominación más por ‘Seis clases de baile en seis semanas’, y el Premio Ercilla de Teatro (2005) a toda una vida dedicada al teatro.

Lola Herrera, en la inauguración de la plaza que lleva su nombre en Valladolid.

Concha Velasco (1939)

Fue elegida por los lectores de este diario el pasado año como uno de los personajes más vallisoletanos junto con Miguel Delibes y Zorrilla. Concha Velasco nació el 29 de noviembre de 1939 en Valladolid. Al igual que Lola Herrera, que empezó en el mundo de la música, la que en un inicio fue ‘Conchita’ Velasco se estrenó como bailarina en el Cuerpo de Baile de la Ópera de La Coruña y en la compañía de Manolo Caracol como bailaora flamenca. Posteriormente debutó como vicetiple en la de Celia Gámez.

A los quince años comenzó su carrera cinematográfica en la película ‘La reina mora’. Desde entonces ha participado en ochenta películas, 31 obras de teatro y 31 series de televisión. Ha editado además once discos, siendo ‘La chica ye-yé’ (1965) una de sus canciones más conocidas y versionadas.

Entre sus innumerables premios destacan el Goya de Honor en 2012, ocho Fotogramas de Plata como Mejor Actriz de Teatro, tres galardones de la Unión de Actores, el IX Premio Valle-Inclán, la Espiga de Honor de la Seminci en 2013 y la Espiga de Oro a la Mejor Actriz en 1985, el Premio Nacional de Teatro 2016 y la Dama Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio en 2016.

Concha Velasco posa en la entrada del Teatro Calderón de Valladolid. / Efe

Helena Bianco (1948)

Tal vez por Elena Vázquez Minguela, el nombre con la que se la registró tras su nacimiento el 6 de enero de 1948 en Valladolid, nadie la reconozca. Helena Bianco, su nombre artístico, fue una de las cantantes más populares de finales de la década de los setenta. Con solo 16 años comenzó en el grupo ‘Los Mismos’, que cada año lograba colocar en lo más alto lo que desde entonces empezó a conocerse como la canción del verano. ‘El Puente’, ‘Voy a pintar las paredes con tu nombre’ y ‘Ata una cinta alrededor del viejo roble’ son algunos de los temas más conocidos.

Desde finales de 2009 colabora en el programa de Telecinco ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ junto a María Teresa Campos.

Juncal Rivero (1966)

En 1985, una vallisoletana llegaría a lo más alto en el concurso internacional Miss Europa tras haber ganado un año antes el galardón que le acreditaba como la más guapa de España. Juncal Rivero, que ha desfilado en las pasarelas más prestigiosas de París y Nueva York, es una de las modelos y presentadoras más vinculadas con la capital vallisoletana. Ha hecho sus pinitos en el mundo de la televisión, en series como ‘Segunda enseñanza’, ‘El súper’ o ‘La casa de los líos’. La película ‘Bomba de relojería’ también contó con la modelo pucelana entre su reparto.