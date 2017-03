Olivares de Duero elimina los sueldos de los concejales

El pleno celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Olivares de Duero evidenció el desencuentro existente entre la alcaldesa socialista, Raquel Sánchez, y tres concejales que concurrieron con ella a las elecciones por el mismo partido. Hace unos meses, los tres ediles abandonaron el PSOE por discrepancias con la regidora, por no estar de acuerdo con su gestión.

Pero a pesar de esta situación de falta de entendimiento, de la sesión plenaria de ayer salió en limpio la celebración el jueves que viene de una nueva en la que, ahora sí, parece que los presupuestos de la localidad saldrán adelante con los votos de todos, a excepción del edil del PP que ayer adelantó que no, aunque esto tampoco parece seguro al cien por cien a pesar de lo manifestado por él.

Así que las cuentas se aprobarán, las presentadas por la alcaldesa, pero con modificaciones y con enmiendas por parte de los ediles ahora no adscritos. Y esto va a ser posible porque ayer se salvó el principal escollo por el que no las secundaban: el salario de la alcaldesa. Ayer, como único punto del día y a petición de los exsocialistas –que ahora están en mayoría al contar con el apoyo del edil del PP–, se procedió a votar la eliminación de todas las retribuciones básicas de los ediles, por lo que la regidora no percibirá los 421 euros mensuales que hasta ahora cobraba; la teniente de alcalde –una de los dimisionarios del PSOE dejará de ingresar 300 euros al trimestre; mientras que el resto de ediles no percibirán los 600 euros anuales por asistencia a plenos –uno al trimestre–. La propuesta salió adelante por cuatro votos a favor y tres abstenciones, la de la alcaldesa, una compañera de partido y el representante municipal de Ciudadanos.

Las posturas parecen tan irreconciliables que para votar este único punto motivo de la convocatoria fue necesaria una hora de debate en la que se mantuvo un intercambio de reproches entre los tres exsocialistas y la alcaldesa, llegándose a proponer un referéndum entre los vecinos para decidir sobre el citado salario.

Motivo de debate fue qué hacer con la partida de los salarios suprimidos, ya que la regidora solicitaba a los concejales que llevaron a pleno la supresión de los mismos que, antes de proceder a votar, debían consignar el dinero de esa partida a otra. Algo que tras debatirse se acordó finalmente esperar a hacerlo una vez que se aprueben las cuentas la semana que viene.