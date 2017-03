La reina Juana volvió a Tordesillas rodeada de diez mil personas

Una joven de 29 años cruza la avenida de Valladolid en la plaza de Pepe Zorita. Se dirige a la plaza de la Villa del municipio. Nada diferente a cualquier otra chica de su edad, si no fuera porque lleva una falda larga ornamentada de luto riguroso con una camisa blanca cuyo final no deja apreciar un chal también negro que le cubre la cabeza. Está sacada de otra época, como si hubiese viajado en una máquina del tiempo. No es la única. Le acompañan dos guardias, uniformados con el escudo de Castilla y León. Junto a ellos, hombres y mujeres vestidos con estilo colonial, del siglo XVI, se dirigen a un lugar de encuentro, a la Puerta de la Villa.

Todos tienen en común que desde las 19:30 horas recrearon uno de los episodios históricos de los que fue testigo Tordesillas: el encierro de la reina Juana I en el Palacio Real, donde permanecería casi 50 años. La joven de 29 años se llama Nerea Fernández Rico, es dependienta en una panadería del municipio, y hace un mes se inscribió para convertirse en la tercera hija de los Reyes Católicos, reina de Castilla. Entre cuatro participantes, un sorteo le permitió cumplir su sueño y encarnar a la reina Juana. Ayer su aspiración se hizo realidad y junto a cerca de 300 voluntarios dio vida por decimotercer año –y ante cerca de 10.000 visitantes– al momento en el que la soberana llega a Tordesillas.

La celebración tuvo lugar a pesar de la incertidumbre por la meteorología, ya que a primera hora de la mañana todo apuntaba a que la lluvia podría ensombrecer la esperada cita. José Luis Sainz, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT)–que organiza la actividad con el doble objetivo de ensalzar la figura de la reina Juana, ensombrecida por la historia, y atraer a turistas a la Villa–, miraba al cielo y echaba un ojo a las previsiones de meteorología que apuntaban que ni la lluvia ni el viento aparecerían durante la recreación. Muchos turistas de Madrid llamaron a lo largo de esta semana para preguntar sobre la posibilidad de la suspensión de la puesta en escena por la lluvia. Al final, el tiempo respetó –aunque el frío provocó un descenso de visitantes– y cuando el sol ya se escondía, arrancaba un año más uno de los momentos más mágicos del año para los tordesillanos: la llegada de la reina Juana I a la Villa.

Los rostros de ilusión y nervios se reflejaban en los voluntarios. Nerea Fernández reconocía momentos antes de partir en su caballo y de entrar en escena, que no había «pegado ojo» en toda la noche. Como todos los sábados, la reina acudió a su lugar de trabajo, a la panadería. Después, en su casa, a las 17:00 horas, comenzó a prepararse para el gran momento, acompañada por su madre, Margarita Rico, y por su dama de compañía, Noelia Abril, quienes la ayudaron a vestirse y a maquillarse. Vinculada al evento desde que era niña, este año podía inscribirse al contar con 29 años, requisito que exige la organización, la misma edad que tenía la reina al llegar a Tordesillas.

Sin miedo a los caballos

La joven reconoció que ha tenido mucha suerte, y que como solo se puede optar un año, o tienes la fortuna de ser elegida en el sorteo o no habrá una posibilidad nueva para encarnar a la reina. Otro requisito, además de la edad, es que no te den miedo los caballos. Ella había montado hace mucho tiempo, pero para familiarizarse con el caballo que le llevó por las calles tordesillanas durante todo el recorrido tuvo que ensayar varias veces por semana durante los últimos quince días. También compartió reuniones con los grupos de voluntarios. El presidente del CIT detalla que como son 300 personas las que participan y es complicado ensayar con todos, lo que se suele hacer es grabar vídeos de las escenas, de igual forma que si fueran dibujos animados, para que cada voluntario sepa dónde tiene que estar y qué hacer, incluso los que se encargan de la intendencia, como las antorchas y los animales.

De que todo el vestuario esté en orden se ocupa Nieves Campos, quien con diseños previos recrea la atmósfera con la vestimenta y los detalles de cada uno de los voluntarios. Mientras, Julio ‘Champa’ –que da vida a Luis de Cepeda– se encarga de estar conectado con el CIT para que todo salga bien. Junto a él, personajes como María Luna, que cuida del servicio de la reina; María de Ulloa, la principal dama de compañía de la reina, y Pedro de Corrales y Pedro de Ayala, el capitán de la guardia castellana y abad, respectivamente. Custodiada por la reina, su hija, la infanta Catalina de Austria, estuvo este año encarnada por la pequeña María Víctoria Esteban Montoy, quien aguantó todo el recorrido a pesar de su corta edad.

Cortejo real

La puesta en escena comenzó, como es tradicional, a las 19:30 horas con la llegada del cortejo. Media hora después, en la Puerta de la Villa, la reina Juana se acercó a la localidad junto a sus damas de compañía, personal de palacio, su padre –Fernando El Católico– y el cuerpo del difunto esposo de la reina, Felipe el Hermoso, quien en 1506 tras jugar un partido de pelota bebió agua helada, se sintió indispuesto, y falleció poco después en Burgos. De forma simultánea, en la Plaza Mayor varias vecinas de Tordesillas se asomaron a sus balcones y comentaron el trasiego que vivía la localidad ante la llegada de la soberana. Poco después, en la Puerta del Foraño, Hernando de Tovar, capitán de Los Monteros, ordenaba abrir las puertas para dar paso a la Reina. La comitiva entró al recinto amurallado. El cortejo llegó a la Plaza Mayor quince minutos más tarde, donde la reina puso en duda las intenciones de su padre y manifestó su deseo de volver a Burgos. Su padre le convenció y la engañó para que al final pasara la noche en Tordesillas. El último acto de la representación, el más emocionante, es cuando se cierran las puertas del Palacio Alto. Ya no se volverían abrir en 47 años, tiempo que la reina permaneció allí hasta el final de sus días.