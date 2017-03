El pueblo con más niños

Ivana (9 años) sale corriendo de casa con el mandil naranja, gorro de cocinera, hambre de columpio, sonrisa de carnaval. Hay que esperar turno en el parque porque en este rincón de la provincia –las construcciones son tres lunares contados en la espalda de Tierra de Campos– hay más niños que toboganes, más pequeños que balancines, más biberones que pensiones de jubilación. Jesús Fernández, el alguacil, revisa los doce contadores de agua del pueblo. Doce. En tres calles. No hay más. Una veintena de personas duerme cada noche en Gordaliza de la Loma, pedanía de Bustillo de Chaves (entre los dos núcleos suman ochenta vecinos). De esos veinte durmientes de Gordaliza, la mitad no ha cumplido los 18. Es un oasis de juventud en territorio de padrones envejecidos. Un espejismo de esperanza en el mapa de la despoblación. Un tesoro de infancias que ojalá dure mucho.

Aunque tal vez no.

Los peques de Gordaliza se llaman Peter (dos años y medio), Ileana (seis), Galena (tres), Zornita (año y medio)... Son todos hijos de familias búlgaras. Chavales que han recalado en esta fantasía de horizontes planos y campos de cereal porque sus padres encontraron aquí un modo de ganarse la vida. «El pueblo tiene dos explotaciones ganaderas y se necesita gente para atenderlas. Es una tarea que los españoles no quieren... así que los trabajadores suelen ser jóvenes búlgaros que vienen con sus familias», explica Fernando de Santiago, alcalde pedáneo de Gordaliza. El corto plazo es prometedor. Las calles se llenan de juegos, de patinetes, de muñecas y balones que comparten pañuelito de asfalto con galgos y gatos mil. ¿Y luego qué? El problema es el arraigo.¿Qué pasará cuando estas familias se cansen?¿Cuando encuentren otra cosa?¿Cuando decidan marcharse de aquí? La llegada de población extranjera es tirita contra la despoblación, parche sobre el vacío.Pero la herida volverá a abrirse cuando el esparadrapo se despegue.

Le contamos a Fernando lo que dice la Federación de Municipios. Que uno de cada cuatro pueblos de la provincia, los que tienen menos de cien habitantes, está en peligro de extinción. Que habría que tomar medidas urgentes. Que si no, muchos sitios como este desaparecerán.

«¿Y se dan cuenta ahora? Esto no es nuevo. Esto pasa desde hace más de cincuenta años. Este nunca ha sido un pueblo grande. En los años 60 pudo llegar a haber veinte casas abiertas. Y ahora... Hemos estado a punto de desaparecer. De morir. Muchos años sin niños. Hasta que vinieron estas familias. Pero nadie te garantice que se queden aquí. Mañana se pueden haber ido. Yentonces, ¿qué?», se pregunta el alcalde pedáneo.

–Entonces, ¿qué?

–¡Qué quieres que diga! Ahora ya es muy complicado. Se ha dejado morir a los pueblos. ¿Cómo conseguir que venga la gente a vivir aquí? Hacen falta puestos de trabajo. Pero muchos. No basta con que llegue una familia o dos. Si hubiese una fábrica importante, potente, grande en Villalón, quizá habría más gente en la comarca, los jóvenes no se irían, se quedarían en estos pueblos. Pero si no hay trabajo...

aRRIBA, Vista de Gordaliza de la Loma, desde la torre de El Salvador. A la derecha, Fernando, el alcalde pedáneo y a la izquierda Ivana en el columpio del parque / Fran Jiménez

Cuando Fernando dice «estos pueblos»su dedo se extiende y apunta a los montoncitos de casas que puntean la vasta extensión que se contempla desde lo alto de la torre del Salvador, mirador privilegiado de la Tierra de Campos. Desde aquí se divisan los tejados de Villagómez laNueva (69 empadronados), Cabezón de Valderaduey (37), Villalba de la Loma (59), Vega de Ruiponce (100), Melgar de Arriba (177), Melgar de Abajo (107), Castroponce (146), Bustillo (80). Entre estos ocho pueblos suman los mismos residentes que viven en la calle Pérez Galdós, en la capital.

Los últimos en llegar han sido Johnny (27 años)y Cristiana (22). Aterrizaron en Gordaliza hace cuatro meses procedentes de Valderas, con sus dos hijos: Rosa (dos añitos) y Miro (ocho meses). «Mi hermano nos dijo que aquí había trabajo, que necesitaban un pastor, alguien que se hiciera cargo de las ovejas (más de mil). Al día siguiente vinimos, hicieron la entrevista, cogieron a Johnny y ya nos quedamos. Tan contentos», explica Cristiana, quien dice que le gustaría encontrar un trabajo de media jornada, quien asegura haber hallado un lugar acogedor para vivir. «El pueblo está bien. A lo mejor se echa de menos un bar, pero tiene parque».

El parque es importante. Con tanto niño se ha convertido en el epicentro del pueblo. Ni la ermita. Ni el salón municipal. Ni el antiguo edificio de las escuelas (hoy cerradas, van a Villalón) con su monumento al tractor. La vida de Gordaliza se palpa a diario en el parque: tobogán, dos columpios, balancines, un suelo mullido a los pies de la torre vigía del Salvador. Allí se balancea Ivana.Allí, justo al lado, limpia Sveterin (17 años) el negro coche familiar. Cuenta su hermana Galia (18) que sus padres, Gencho y Svetla, llegaron a Tierra de Campos hace 13 años. «En Bulgaria no había trabajo. Un primo que ya estaba en España nos llamó, le dijo a mi padre que aquí a lo mejor». Y se vinieron. Atienden la otra explotación ovina de Gordaliza. Ochocientas ovejas. Con dos hijos adolescentes que estudian en el instituto de Villalón y se buscan la vida para salir de fiesta por la comarca. No es fácil matar el tiempo cuando ya eres grande para los columpios, cuando apenas hay compañeros para jugar con la canasta que hay aparcada en una de las calles de la localidad. «Nos la pidieron los chavales», recuerda Fernando, quien reconoce que las últimas inversiones de los planes provinciales se han destinado a adecentar los accesos al cementerio, a plantar árboles, a construir ese parque para los niños del pueblo.

Hay en la calle tendederos plegables de los que cuelgan babis, diminutas camisetas, abriguitos y demás. Los peques de Gordaliza los usan para gritar «casa» cuando juegan a pillar. Entre el revuelo de carreras, la mirada atenta de Tania Dimitrova, la mamá de Peter, suma una nueva voz a esta historia ya conocida. «En Bulgaria no tenía trabajo.En España una vida mejor». Campañas de la patata en Segovia.Cuidadora de niños.Hace dos años y medio unos amigos le dijeron que tal vez en Gordaliza.Se vinieron. «No hay mucha gente, pero Peter tiene niños para jugar», dice.

–¿Qué futuro te gustaría para tu hijo?

–Que sea un buen hombre, abogado, banquero, no sé. Feliz. Que encuentre trabajo.

–¿Ysi aquí no lo hay?

–Pues habría que marchar.

Si no hay trabajo, habría que marchar, dice. Y con ellos se iría esta promesa de prosperidad demográfica en Tierra de Campos, este jolgorio de niños que mantienen siempre vivos, en un vaivén perpetuo, los columpios y balancines de Gordaliza de la Loma.