Crean un negocio con el nombre del día que fueron despedidas

21 de diciembre de 2011 es una fecha especial para ellas. Esta efeméride marcó el final de una etapa profesional y el inicio de una idea empresarial que se ha convertido en realidad. Ellas son Sandra Estébez (38) y Tania Ruiz (37), dos periodistas que han montado su propia agencia de comunicación, 21doce, en recuerdo de aquella fecha tan importante para ellas. «Aquel día nos despidieron a las dos y en ese mismo instante decidimos comenzar juntas algo nuevo e ilusionante. Emprendimos un nuevo camino que nos ha hecho crecer como profesionales y también como personas», explican.

Se conocieron cuando ambas estudiaban en la Escuela Superior de Periodismo y Comunicación Social de Valladolid y años más tarde coincidieron trabajando en diferentes medios de comunicación. Tania se especializó en el área de diseño y durante algún tiempo se encargó de llevar la comunicación del Club de Rugby El Salvador. Por su parte, Sandra ha trabajado en prensa, radio, televisión y también en agencias de noticias, siempre como redactora o locutora. «Al principio saltaban chispas entre nosotras, pero pronto nos dimos cuenta de que trabajábamos muy bien juntas. Estábamos tan compenetradas que solíamos bromear con la idea de montar algo juntas», explica Tania.

Su primera intención fue poner en marcha una agencia de comunicación especializada en el sector bodeguero. «Hicimos varios cursos para reciclarnos, sobre todo de redes sociales y de comunicación corporativa y a continuación acudimos a la CVE donde nos ayudaron con nuestro plan de empresa. Más tarde entramos en contacto con SECOT, una asociación sin ánimo de lucro compuesta por voluntarios senior, que nos acompañaron en la difícil tarea de poner en marcha nuestra empresa. Nos pusieron los pies en la tierra y nos ayudaron a la hora de ver si el plan era viable», explica Sandra.

Esta asociación vio tan sólido su proyecto empresarial y tanta iniciativa en esta pareja de emprendedoras, que les confió la organización y comunicación de su 20 aniversario. Se dieron de alta como autónomas en Ventanilla Única y se constituyeron como comunidad de bienes.

Ahora, casi tres años más tarde, están en proceso de pasar a ser sociedad limitada. «Hemos ido realizando inversiones muy poco a poco, a medida que la empresa iba creciendo y nosotras crecíamos con ella. Teníamos claro que queríamos empezar despacio ya que éramos novatas en el mundo empresarial. Sabíamos de periodismo, de comunicación, de redes sociales, pero… nadie nos había enseñado a dirigir una empresa, y queríamos estar muy seguras de cada paso que dábamos. Emprender es complicado y duro, pero la satisfacción que se obtiene es enorme», explican estas socias que obtuvieron una bonificación de un 30% en las cuotas de la Seguridad Social durante 15 meses por ser mujeres y menores de 35 años.

21doce es una agencia y consultoría de comunicación externa dirigida a empresas e instituciones. «Muchas empresas hacen cosas muy interesantes pero no saben cómo dar a conocer sus noticias de cara al exterior. Nosotras actuamos como si fuéramos un periodista dentro de su plantilla. Nos encargamos de redactar comunicados, de organizar sus ruedas de prensa, del diseño gráfico y la gestión de sus redes sociales», subrayan estas socias, que también cuentan con colaboradores externos para servicios de fotografía, diseño web y organización de eventos. «Con la empresa Why Not Events hemos formado un equipo de trabajo perfecto. Ellos se encargan de la organización de los eventos y nosotras de todo lo relacionado con la comunicación», añaden.

Gabinete de crisis

Otra de las áreas de negocio de esta empresa es la de gabinete de crisis. Estas periodistas son especialistas en el diseño de planes de gestión con estrategias orientadas al control de cualquier situación límite. «En estos casos, lo importante es la inmediatez. Hay que ser muy rápidos, establecer un interlocutor, definir el mensaje que se quiere transmitir y los canales. Siempre desde la tranquilidad. Son situaciones estresantes en las que hay que mantener la cabeza fría», asegura Sandra.

La formación también es lo suyo. Estas emprendedoras forman parte de la red de mentores creada a partir del convenio entre la Cámara de Comercio de Valladolid y la Consejería de Economía y Empleo, para ayudar a otros emprendedores en la puesta en marcha de sus empresas. «Sabemos lo que es sufrir al abrir un negocio. A nosotras nos han ayudado tanto que es de recibo que ahora ayudemos a los demás a superar este proceso tan complicado», explican orgullosas.

También imparten formación sobre comunicación y gestión de redes sociales. «Las empresas deben de ser conscientes de que las redes sociales son un vehículo perfecto para transmitir su información. Hay que estar presentes en ellas. Aquella empresa que no esté, no computa. Y siempre deben estar gestionadas por profesionales», añaden.