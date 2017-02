El Ayuntamiento aprueba el pliego para comprar 50 pisos destinados a alquiler social

El Ayuntamiento compra pisos. Concretamente, cincuenta. Está dispuesto a pagar 60.000 euros por cada uno. Pueden ser nuevos o de segunda mano. Tienen que estar en buen estado de conservación y disponer, como mínimo, de dos dormitorios, salón, cocina y un baño con lavabo, inodoro, bañera o ducha. La Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda aprobó ayer el pliego para sumar al escaso parque de alquiler social del Consistorio medio centenar de casas este mismo año. Destinará un presupuesto de 3,1 millones de euros a esta operación, la estrella de su Plan de Vivienda. La condiciones que se recogen en las bases autorizadas dejan claro que se buscan chollos, porque los inmuebles deberán contar, además, con un sistema de calefacción que no sea eléctrico, tener en vigor el certificado energético, ser exteriores y en el caso de que el edificio no disponga de ascensor no podrán estas situadas por encima del tercer piso.

El objetivo del equipo de gobierno es que la adquisición de este importante paquete inmobiliario se reparta por diferentes puntos de la ciudad para evitar la concentración de la oferta a las familias con escasos recursos que opten a ellas cuando sean propiedad municipal . Así, el Ayuntamiento no seleccionará más del 20% de los pisos en una misma zona. Si usted quiere vender al Consistorio un piso de estas características podrá hacerlo, porque el pliego, que en los próximos días se publicará en el tablón de anuncios de VIVA (smviva.com), está abierto a particulares y empresas.

El mismo día en que se dio luz verde a esta compra, la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, registró sus sugerencias al plan municipal, en las que reclama destinar «como mínimo un 30%» los pisos de alquiler a los jóvenes menores de 30 años para favorecer su emancipación.

Además, la formación naranja plantea eliminar el nuevo programa de transformación de locales en viviendas. «Se debe generar y potenciar la actividad económica y comercial de la ciudad y no reconvertir locales en viviendas cuando hay 20.000 vacías» en el entorno, argumentó la portavoz.

Ciudadanos también pide que se haga una valoración del coste de mantenimiento anual del programa de creación del parque de viviendas blancas, el nombre que la Administración Local ha dado a la operación imobiliaria aprobada ayer.