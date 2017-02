Una acalorada discusión entre el concejal de IU y la alcaldesa de Zaratán acaba con ésta en urgencias

El pleno de presupuestos del Ayuntamiento de Zaratán terminó anoche con una acalorada discusión entre la alcaldesa del municipio, Susana Suárez (PP) y el concejal de IU Toma La Palabra, Miguel Torres. Una vez levantada la sesión, y cuando la alcaldesa abandonaba el salón de plenos, «Miguel Torres me ha abordado y me ha agarrado fuertemente del brazo, muy nervioso, increpándome constantemente, fuera de sí. Me ha hecho daño en el brazo», relataba la regidora

Según su versión, Torres la habría perseguido hasta el piso de arriba, donde se encuentran los despachos, «buscándome para discutir. Me he empezado a sentir muy mal, con fuerte dolor de cabeza, en el brazo y he acudido al centro de salud, a urgencias», indicó Suárez. «Tengo un fuerte sarpullido, la tensión por las nubes, de ahí el dolor de cabeza, y dolor en el brazo. Mañana presentaré denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Zaratán, y esta misma noche remitiré el parte de urgencias al juzgado, tal y como me ha explicado el médico que me ha atendido», concluyó Susana Suárez.

El pleno de ayer en Zaratán era el primero que se celebraba tras el que dio al traste con la moción de censura sobre la alcaldesa. El acuerdo ‘in extremis’ con el concejal no adscrito Reinerio Braña abortó el intento de desbancar a la popular. Ayer se aprobaron los presupuestos de Zaratán para el año 2017, toda vez que el nuevo equipo de gobierno, con Braña apoyando al PP, otorga mayoría absoluta y estabilidad en Zaratán.

«Ella me ha insultado»

Miguel Torres explicó que «no tengo nada que decir. Me ha llamado hijo de puta, que soy un maltratador, una mierda y que me paso el día con los melenudos de Podemos». Torres no tiene intención de presentar denuncia por los supuestos insultos de la alcaldesa, aunque niega la versión de Suárez, «la he podido tocar el brazo, pero no la he agarrado y, mucho menos, la he hecho daño. Es mala, y si no es capaz de soportar la presión es mejor que se vaya. Contra ella no tengo nada, pero políticamente, sí».