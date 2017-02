El 'home staging' o como preparar la casa para conseguir la venta o alquiler

Alquilar y sobre todo vender un inmueble en el momento actual es una tarea muy complicada. Sin embargo, hay técnicas de marketing inmobiliario como el ‘home staging’, que pueden ser determinantes para que la operación se cierre antes y a mucho mejor precio. Esto lo sabe muy bien Mónica Carrasco González (36), una emprendedora que acaba de poner en marcha su nuevo negocio dedicado al interiorismo y decoración bajo el sistema de franquicia de Casas a Punto. Cuando le llegó el momento de orientar su futuro profesional, Mónica escogió la carrera de Ingeniería Técnica Forestal. Estaba contenta con su elección, pero pronto se dio cuenta de que lo que realmente le apasionaba era la decoración. Por eso, amplió sus estudios con un MBA en Paisajismo e Interiorismo.

Pronto, entró a trabajar en Namasté, una importante tienda del sector de la decoración donde aprendió la profesión. La idea de emprender rondaba en su cabeza, así que no dudo en participar en el Programa de Formación CREA del Ayuntamiento de Valladolid. «Yo cada vez iba más en serio con lo de ser mi propia jefa. Tenía 28 años y me salió mi primer proyecto de decoración para una tienda de delicattessen. Estaba tan entusiasmada que dejé aquel trabajo que tanto me gustaba para darme de alta como autónoma. Lo hice todo muy rápidamente. Tal vez tenía que haber esperado un poco más», expone.

Era su primer proyecto y a él se dedicó en cuerpo y alma durante un año. «Aquello me sirvió para hacer contactos y a ser mucho más resolutiva», añade. Luego llegaron otros proyectos interesantes, una clínica dental, varios espacios comerciales, viviendas y espacios efímeros. Fueron cuatro años en activo, hasta que la llegada de la crisis acabó con su sueño empresarial. «Tuve que dejarlo. Llegó un momento en el que la labor comercial se volvió casi imposible. El sector de la construcción cayó en picado y no surgían proyectos, así que tuve que cerrar y buscar un trabajo», recuerda.

Durante cuatro años estuvo como comercial de seguros de salud y de productos de papelería y decoración. Aquello le aportó un gran crecimiento personal, profesional y una gran red de contactos, pero la conciliación familiar era complicada y echaba de menos su trabajo como decoradora. Quiso tomarse un respiro, aclarar sus ideas y fue cuando se cruzó en su camino el programa de Lanzaderas de Empleo, en el que participó en el año 2015. «Fue un revulsivo para mí. Me ayudó a conocer y reforzar mis habilidades. Vi claro que quería retomar mi sueño de trabajar en la decoración», expone.

Siempre le han atraído las nuevas técnicas de decoración y un día, investigando en Internet, se topó con un concepto que desconocía, el ‘home staging’, cuyo significado literal es ‘puesta en escena’, y que consiste, según esta experta «en preparar la casa para que guste al mayor número de personas posibles de cara a conseguir la venta o alquiler. Estas técnicas fueron desarrolladas en los Estados Unidos hace unos treinta años y están siendo aplicadas ahora con gran éxito en Europa».

Cuando Mónica descubrió la franquicia Casas a Punto, empresa pionera en España en el uso de estas técnicas de marketing, enseguida supo que quería trabajar bajo esta modalidad de negocio y ahora se ha convertido en una de sus directoras de proyecto en nuestro país, con la exclusiva en Valladolid. «Emprender bajo el sistema de franquicia me daba más seguridad. Aquí encontré un equipo sólido, bien formado y con el que poder compartir inquietudes e ilusiones. Casas a Punto me ha dado un gran respaldo en lo que respecta a formación, al uso de herramientas de marketing, difusión en medios y orientación en cuanto a precios de venta», explica.

Tiempo y precio

Utiliza técnicas de ‘home staging’ para conseguir que sus clientes vendan o alquilen sus inmuebles en el menor tiempo y al mejor precio posible. «Tratamos de captar la atención del 99,9% del público. Pongo en valor las viviendas y espacios comerciales de forma creativa y atractiva para causar buena impresión. No se trata de esconder los defectos, sino de que pasen desapercibidos. Tampoco se trata de decorar la casa, ya que la decoración es algo muy personal. El objetivo es convertir la vivienda para que guste a todo el mundo y destaque sobre el resto. El servicio básico de asesoramiento con reportaje fotográfico tiene un precio desde los 150 euros», dice Mónica, quien también ofrece servicios inmobiliarios de venta y alquiler de casas.

Cuenta con una gran red de colaboradores entre pintores, fotógrafos, albañiles y montadores. Suele aprovechar los muebles y objetos de decoración propiedad del cliente y en aquellos casos en los que la vivienda no dispone de muebles, utiliza muebles de cartón para recrear los espacios vacíos y mejorar la apariencia de la vivienda. Otra de sus líneas de negocio se basa en la realización de proyectos de interiorismo para aquellos clientes que quieren dar una nueva imagen a su vivienda o espacio comercial.