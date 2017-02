Valladolid se pone las pilas con el carril bici

La gente en una amplia mayoría no es consciente de lo que significa una ciudad con una movilidad más sostenible, esto se traduce en: menos contaminación, menos ruido, mejora de la salud y disminución de los costes sanitarios, más apego a la ciudad y al comercio local, mejora del estado de animo de los usuarios, vivir la ciudad y la vida a ritmo natural, comodidad aparcando, mayor rapidez en los desplazamientos urbanos, mejora del transporte publico al restar vehículos, disminución de los gastos de mantenimiento de los viales, mayor flexibilidad y fiabilidad que con vehículos a motor, democratización y emponderamiento, la bicicleta no es símbolo de estatus nos iguala a todos, etc

Una vez dicho eso, aclaremos porque Valladolid no se ha puesto las pilas. Una ciudad eminentemente plana como la nuestra debería de tener una red de infraestructura ciclista amplia, no es así. Los carriles bici de la ciudad son heterogéneos e inconexos, cada uno hijo de un proyecto con el único fin de quedar bonito para la inauguración, las actuaciones del equipo de gobierno son decepcionantes, antes de plantearse mejoras hay que tener claras 2 cosas importantísimas, en primer lugar el donde (es decir un plan director) y el como (unificación de tipologías), cosas que no se han hecho, En Sevilla por ejemplo la mayoría de carriles bici se hicieron en 3-4 años y con unas características similares, eso la ha convertido en una de las 10 mejores ciudades ciclistas del mundo. Las actuaciones que esta llevando a cabo el ayuntamiento son erróneas, carriles bici diferentes, no regulación de los existentes, ningún plan global, no se plantea zona 30 todo el centro y lineas de para prioritaria en semáforos, ect.

Como decís algunos, muchos ciclistas hacen lo que les da la gana, cierto, yo me muevo a diario y veo mucha barbaridad, pero también lo veo en peatones y en coches y hay que recordar que la movilidad ciclista en la ciudad lleva poco tiempo en auge, queda mucho por hacer sin duda.

Pero vamos, decir que nos hemos puesto las pilas por hacer 300m de carril bici y 4 calles con zona 30 y parada prioritaria es tomarnos el pelo...





