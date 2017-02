Esa zona de Valladolid donde abundan las noticias curiosas

Sucesos curiosos siempre ha habido y siempre habrá por el bien de las buenas historias. En la zona de Peñafiel, Cuéllar, Traspinedo. Quintanilla... lo saben muy bien, ya que buena parte de esas historias que podrían convertirse en leyenda tienen lugar unos cuantos kilómetros cuadrados. La última, a nadie se le escapa, es ya el célebre jaguar que nadie había visto pero que existía, eso seguro.

En este caso, las redes sociales (nueva cuna de las leyendas urbanas) y hasta los ayuntamientos de esa zona dieron por bueno el hecho y ante la alarma generada la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil emitieron un comunicado para desmentir la noticia.

Recorrido del 'avión fantasma' de norte a sur.

Otro hecho insólito que recorre la comarca es la del 'avión fantasma' que cruza todas las noches la Península Ibérica de norte a sur. Las grabaciones se suceden y las redes sociales, como no, vuelven a dar testimonio de este fenómeno que se regristra noche tras noche. El célebre avión ha dado lugar hasta algún disfraz como idea para estas fechas.

Lejos y cerca le pilla el abandono de una maleta. Lejos de la comarca porque fue en Rio Shopping (Arroyo de la Encomienda) y cerca porque el olvidadizo era de Traspinedo. A pesar del alboroto que se formó en el centro comercial más grande de Castilla y León con la Guardia Civil acordonando el lugar, la sangre no llegó al río y todo se quedó en una falsa alarma. Al dueño se le había olvidado el bulto y eso que era por una buena causa: dentro había ropa para Cáritas.

Si lo del jaguar fue una situación rocambolesca, y hasta hilarante, el abandono de más de 20 caballos en Manzanillo no tiene ni pizca de gracia. En pleno verano de 2015 los vecinos de la localidad asistieron atónitos a la descarga desde un camión de grandes dimensiones de los animales. Los vecinos ayudaron a alimentar y darles de beber. Finalmente fueron retirados del lugar y trasladados a Segovia.

Los caballos abandonados en Manzanillo.

Otra de animales sucedió en 2009. Un vecino de Quintanilla fue detenido por matar a tiros al perro de su vecino. Posteriormente se conoció la verdad: el can había fallecido por un paro caridaco, no de los disparos tal y como relataba la nieta del dueño a Agapito Ojosnegros, corresponsal de El Norte: «el perdigonazo no le mató, fue el susto, le debió de dar un infarto. El perdigón lo tenía en la espalda, en una zona no vital, pero el perro se quedó seco». El detenido declaró ante la Guardia Civil que había tiroteado a Tobi porque le molestaban sus ronquidos.

Para rematar la tetralogía animal, Curiel de Duero se convirtió en escenario de una lucha entre el gato y el hombre. Unos vecinos, procedentes de Cataluña, habían dedicido comprar una casa en el municipio para pasar sus temporadas de ocio. Los recién llegados, salieron a pasear junto a su perra y al volver, se encontraron con una linda gatita a la puerta de su casa. 'Michina', así se llamaba, casi recién parida, no dudó en enfrentarse al pequeño yorkshire. El dueño sujetó al perro en sus brazos pero la gata se lanzó contra él con el consiguiente desastre para el dueño. Heridas en la pierna y un pinchazo en el brazo más la vacuna antirrábica fueron las consecuencias que se llevó el buen hombre.

Incendio en la ladera del Castillo de Peñafiel durante el chúndara.

Muy sonado fue el incendio del año pasado en Peñafiel durante el chúndara. La leyenda (o algunos vecinos) comentan, dicen, cuentan, que el fuego lo originó el cohete que se lanza para comenzar el desfile. Sin embargo, la teoría de los bomberos es que alguien había tirado las cenizas de uno de los merenderos cercanos. Al año siguiente, en fechas parecidas (27 de agosto) la ladera del castillo también prendió cerca de la bodega de Protos.