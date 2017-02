Detectadas las primeras procesionarias en Valladolid

La Policía Municipal ha informado, a través de su cuenta de Twitter, de la presencia de procesionaria en el entorno del parque canino de Parquesol. La Policía acompañaba la información con una imagen de estos insectos y la recomendación de extremar el cuidado si se pasea por la zona con niños o perros. Esta es la época del año en la que la procesionaria del pino desciende al suelo para enterrarse y comenzar a formar la crisálida, de la que a los pocos días emergerá la mariposa nocturna en la que termina convirtiéndose. Los pelos de estas orugas pueden provocar reacciones alérgicas severas y ser peligrosas para la salud.

De hecho, a inhalación de los finos pelos de la oruga, donde oculta su veneno, puede producir desde urticarias hasta reacciones alérgicas, especialmente en los niños.

Perros y gatos son especialmente vulnerables, ya que en ocasiones las ingieren y con ello todo el tóxico que contiene el insecto. Esto puede provocar necrosis en garganta y lengua de los animales, y en muchas ocasiones la muerte. Si percibimos que nuestra mascota ha entrado en contacto con las orugas, los mejor es lavar con mucha agua la zona de contacto y llevar al animal al veterinario para evitar males mayores.

Arriba, fotografía de un herrerillo. Debajo, dibujos de un carbonero común y un mirlo, los tres grandes depredadores de la procesionaria / Seo.org

La procesionaria se ha extendido cada vez a zonas más altas y más al norte de la península como consecuencia del aumento de las temperaturas que provoca el cambio climático. Las heladas prolongadas son un factor natural que controla su expansión, aunque el calor que de pronto ha llegado en estos días ha provocado que los huevos eclosionen rápido para aprovechar estos días y enterrarse como orugas.

Depredadores

La procesionaria no tiene, en su fase de oruga, muchos depredadores naturales como consecuencia de lo agresivo de sus toxinas. Los más eficaces son dos aves: el carbonero común y el herrerillo, pájaros que no huyen de la presencia del hombre y a los que no es raro encontrar en parques y jardines urbanos del extrarradio de las ciudades a poco que se observe un poco.

Otra ave que se alimenta de la procesionaria es el mirlo, que acostimbra a comerse las crisálidas enterradas. Este pájaro, rápidamente identificable por su plumaje negro y su pico naranja, va poco a poco colonizando las ciudades y con el tiempo será un arma importante en la lucha contra la procesionaria