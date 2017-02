La anulación del tributo de plusvalías deja en el aire parte de los 6,5 millones que ingresa el Ayuntamiento

Inquietud en la Hacienda municipal. Están en juego parte de los 6,5 millones que el Consistorio de la capital recauda por la transmisión de inmuebles, lo que supone el 2,2% de sus ingresos anuales. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de plusvalías si en el cambio de propiedad de una vivienda no se ha producido una ganancia ha disparado las consultas en las dependencias tributarias del Ayuntamiento de Valladolid. El fallo considera contrario a la Carta Magna que el tributo grave por defecto el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (así se llama esta obligación fiscal) si este no se ha registrado, algo habitual desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, que ha llevado a que estos bienes hayan perdido valor desde que fueran adquiridos. La base imponible se calcula en función del valor catastral del bien y del tiempo transcurrido en poder de la parte vendedora o del donante o fallecido, en el caso de donaciones y herencias. Si se trata de una compraventa, lo abona el que lo enajena. Si es herencia o donación, lo paga el que lo recibe.

Aunque la sentencia hace referencia a la norma foral de la Diputación de Guipúzcoa, otros ocho recursos en el mismo sentido, ya relacionados con ayuntamientos, están pendientes de pronunciamiento y todo hace apuntar que irán en el mismo sentido. El concejal de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, aclara que su departamento esperará a esas sentencias antes de tomar una decisión, aunque reconoce todo lleva a que lo dictado por el Constitucional haya que aplicarlo de forma generalizada.

Así, puede que obligue a reformar la Ley de Haciendas Locales, en la que se regula este tributo, pero antes que eso ocurra el Ayuntamiento puede decidir aplicar el «principio de prudencia» y dejar de recaudar esta obligación fiscal en los casos en los que se compruebe que no ha habido incremento del valor.

De momento, se permanece a la espera, según explica Gato, quien reconoce que esta resolución genera inquietud en los ayuntamientos, y en el de Valladolid en particular, porque el impuesto es una importante fuente de ingresos para sufragar inversiones y pagar los servicios municipales.

El roto para las arcas municipales puede ser de calado si se tiene en cuenta, además, que ya se han dejado de ingresar otros diez millones de la tasa de basura, eliminada por el equipo de gobierno. Según los datos facilitados por el área, el pasado año 6.691 contribuyentes pagaron este tributo por un montante de 6.540.659,51 euros (7,2 millones en 2015). Gato reconoce que durante el pasado año el Ayuntamiento ha registrado numerosos recursos de contribuyentes que han alegado que la transmisión no había conllevado un incremento del valor de los terrenos. Tanto la concejalía como el Consejo Económico y Administrativo los han desestimado de oficio, porque hasta ahora no había una jurisprudencia clara. Algunos han terminado en los tribunales con división de resultados, según explica el edil, quien aún no cuenta con todos los datos sobre las resoluciones.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar Vicente, anunció ayer que presentará una moción en el próximo pleno para dar cumplimiento a la sentencia. «Se trata de un hecho más que probado que las Haciendas Locales han estado percibiendo ingresos de forma indebida y que han cobrado plusvalías incluso cuando no había ganancias», subrayó la representante de la formación naranja en el Consistorio.