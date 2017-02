El futuro gerente de Auvasa dice que su compromiso con Valladolid seguirá aunque le readmitan en la EMT de Valencia

Natural de Orihuela (Alicante), el candidato seleccionado para ser futuro gerente de Autobuses Urbanos de Valladolid S. A. (Auvasa) reconoce 24 horas después de que el Consejo de Administración le votase por mayoría que los últimos 10 días se ha sentido molesto por cómo su elección ha entrado en el debate político y sindical por la salida del puesto en la EMT de Valencia.

Las formaciones políticas Ciudadanos y Podemos, y los sindicatos CC OO, CSIF y CTA han expresado su disconformidad después de que se conociera su despido en 2016 de la EMT de Valencia por permitir 'camuflar' horas extras en el Área Técnica. Una circunstancia que dio lugar a tres actas sancionadoras de la Inspección de Trabajo en 2015. Bernabé asegura que su compromiso con Valladolid seguirá aunque sea readmitido, después del juicio por despido improcedente que tendrá lugar en el mes de mayo.

"Ha sido una semana rara en la que se han entremezclado sentimientos. Me ha dado pena el trato que he recibido, injustificado creo. Las opiniones son respetables, pero sin mala fe. Por el contrario, me ha agradado el proceso de selección del tribunal, la actitud clara del concejal, Luis Vélez, y del alcalde, Óscar Puente, al que no conozco. Creo que se ha tratado a todos los candidatos por igual, valorando su experiencia", dice Bernabé.

Alicantino de 51 años y experiencia mayoritaria de vida laboral en Valencia, el directivo justifica su opción al puesto de Auvasa por "la posibilidad de seguir realizando un trabajo en el que tengo cierta experiencia. Es un reto, pero la recompensa de la movilidad es que se vea en las calles, y eso reconforta. También me ha animado la apuesta del gobierno municipal de Valladolid por el transporte urbano".

El futuro gerente de Auvasa señala que el descanso de 30 minutos al que tienen derecho los conductores, "ya se aplica desde hace años en la EMT", y se mostró partidario de hablar inmediatamente con el comité de empresa para analizar sus reivindicaciones, como el sistema de tríos, que dio lugar a la última huelga en diciembre y enero, "pero siempre teniendo en cuenta el servicio que hay que prestar a los usuarios".

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Valladolid de este jueves deberá decidir si sale adelante la propuesta de contratación del PSOE, única formación que ha respaldado al directivo, puesto que también el Partido Popular se ha abstuvo el lunes en su designación al igual que IU.