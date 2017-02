La elección de Andrés Bernabé al frente de Auvasa genera divisiones municipales

El Consejo de Administración de Auvasa aprobó ayer, en una reunión extraordinaria, el otorgamiento de la plaza de nuevo gerente de la empresa municipal de transportes a Andrés Bernabé Rodríguez, el candidato mejor valorado por el tribunal que hizo la selección hace unas semanas.

El nombramiento de Bernabé, cuya elección se ha cuestionado por la plantilla de Auvasa la semana pasada, después de conocerse que fue despedido en enero de 2016 de la EMT de Valencia por permitir el exceso de unas 4.000 horas extraordinarias en cinco años y ‘camuflar’ su pago bajo el concepto de ‘abonos varios’, recibió el respaldo de los representantes del PSOE, Cámara de Comercio, Asociación de Vecinos y seis técnicos municipales (cuatro de los ellos integrantes del órgano que realizó la selección de entre los 36 aspirantes).

El rechazo a Andrés Bernabé vino de los dos miembros del comité de empresa (CSIF y CC OO), la edil de Ciudadanos, Pilar Vicente, y de la concejal de Sí se Puede (Podemos), Charo Chávez. Se abstuvieron el PP (Borja García), e IU (María Sánchez).

Chávez se sumó al rechazo a Bernabé porque «no es la persona idónea, pese a su perfil técnico, para venir a Auvasa con la conflictividad laboral que tiene. En estas circunstancia el concurso se debería de haber declarado desierto, puesto que las personas que están en las empresas públicas tienen que estar libres de polémicas respecto a sus trabajos anteriores. Eso es lo que se nos piden también a los políticos».

También la concejala de Ciudadanos justificó el rechazo al candidato afirmando que «aunque respetamos la decisión del órgano técnico de selección, no podemos compartirla ya que en la situación que vive ahora mismo Auvasa no nos parece que sea el candidato idóneo para que se produzca esta contratación. Es echar más leña al fuego. No se ha cumplido con un criterio ético, y no se han valorado los antecedentes de este candidato».

Posición del comité de empresa

La oposición vino además del comité de empresa. Su presidente, Alfonso García, censuró posteriormente que coincidieran miembros del tribunal de selección con integrantes del Consejo de Auvasa, lo que a su juicio vicía el proceso.

«Según nos han indicado, la decisión del tribunal era vinculante para el Consejo de la compañía. Pese a ello nos hemos opuesto de todos modos porque creemos que las circunstancias éticas del aspirante no eran las mejores, después de conocerse lo que pasó en Valencia, con las infracciones de Trabajo y las horas extras».

Por su parte, el concejal de Seguridad, Luis Vélez, que reconoció ayer «un debate interesante» en el seno del Consejo de Auvasa, justificó el respaldo socialista porque el informe de la Asesoría Jurídica «es contundente respecto a que no nos podíamos desviar de la propuesta del tribunal».

Del total de 15 consejeros, nueve fueron a favor, cuatro votos en contra y dos abstenciones. Respecto al pleito que Bernabé mantiene para su readmisión en la EMT valenciana, cuyo juicio se celebrará en mayo, el edil añadió que «se le ha pedido que en el caso de que se produzca un fallo a su favor, el nuevo gerente deberá quedarse aquí».

Modificación de las nuevas tarifas

Pero el asunto del gerente no fue el único tema que se abordó en la reunión. Durante el Consejo de Auvasa, Luis Vélez informó de las gestiones para que la Comisión de Precios de la Junta apruebe las nuevas tarifas de la compañía para que entren en vigor el 1 de marzo.

La semana pasada este órgano adscrito a la Consejería de Economía rechazó las mismas, que fueron presentadas en diciembre de 2016. El argumento fue por el aumento que representaban.

Tras la conversación mantenida el pasado viernes por el edil Luis Vélez con la directora general de Comercio, Irene Núñez, las partes coincidieron en la necesidad de realizar un esfuerzo para que los nuevos precios se aprueben antes del 1 de marzo. Se evita así la paralización del bono social para desempleados o el bono Joven.

De este modo, el Ayuntamiento acepta reajustar dos de las tarifas. La de servicios especiales, que afecta a 3.000 viajeros, subirá su precio de 1,15 a 1,20 euros (Auvasa había propuesto antes 1,40). También se modifica el billete del bonobús Joven, cuyo incremento será de tres céntimos, de tal modo que quedará en 0,47 euros (se proponía 0,50).

Este jueves, el Pleno municipal del Ayuntamiento de Valladolid las aprobará y posteriormente se convocará para la última semana de febrero la Comisión de Precios para que las autorice definitivamente.