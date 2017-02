La Diputación ainvestigará los posibles sobornos a Centeno

La Diputación de Valladolid dará respuesta a la petición de Sí Se Puede y al ruego del Partido Socialista de crear «con carácter inmediato y urgente» una comisión de investigación para aclarar las informaciones que la pasada semana vinculaban al alcalde de Olmedo y exvicepresidente de la Diputación, Alfonso Centeno, con presuntos sobornos realizados por la empresa Corsán Conviam, adjudicataria del entonces proyecto Meseta Ski. «Se tomó razón del ruego, hay disponibilidad absoluta y no habrá problema en abrir una comisión de investigación, no vemos inconveniente en hacerlo», señaló ayer el portavoz del Grupo Provincial Popular, Guzmán Gómez.

Durante la celebración del Pleno ordinario de este mes, celebrado el pasado viernes, el PSOE solicitó mediante un ruego que se creara esta comisión. Entonces, el equipo de Gobierno tomó razón, pero distribuyó entre los grupos de la oposición y los medios de comunicación una factura en la que Alfonso Centeno, también procurador en Cortes, acreditaba haber realizado el pago de un viaje a Japón que, según las investigaciones de la Guardia Civil, podría haber sido abonado por la empresa adjudicataria de la obra de Meseta Ski.

«En el acta pone que se tiene en cuenta el ruego, pero no sabemos si eso significa que con la factura ya se da por satisfecho o que se abrirá la comisión. Si no la abren de forma inmediata, el Grupo Provincial Socialista lo solicitará en Pleno», señaló ayer la portavoz del PSOE, Teresa López, tras hacer hincapié en la necesidad de que se investigue. Para el principal grupo de la oposición en la Diputación, las facturas aportadas, por importe superior a los 11.000 euros y abonadas en tres pagos, no son suficiente para esclarecer esta información que el pasado viernes publicó El País.

«Esas facturas ya las tenía la Guardia Civil y parece ser que hay un movimiento contable en la empresa con las mismas fechas e importes y podría incluso que haya directivos de la empresa que también estuvieran en ese viaje. Por tanto, hay más interrogantes que esclarecer por parte del afectado si no es cierto, y por parte de la institución en caso de que se demuestren», aseveró López.

Y Sodeva

La comisión, según especificó Guzmán Gómez, se constituiría así en próximas fechas, con miembros que aún no se han especificado. Tanto Ciudadanos como Sí Se Puede se mostraron también ayer a favor de que se investigue lo ocurrido con este viaje, que tuvo lugar en agosto de 2007. «Todo lo conocido en los últimos días pone una vez más de manifiesto el oscurantismo y la falta de transparencia en el modo de gobernar del PP. Una comisión de investigación nos ofrecerá la oportunidad de conocer la realidad de lo ocurrido y de corroborar la necesaria desaparición de sociedades como Sodeva», señaló el diputado de Sí Se Puede, Héctor Gallego.

En el caso de Ciudadanos, cuya portavoz, Pilar Vicente, ha venido cuestionando en los últimos meses la transparencia de sociedades como Sodeva (que gestionó el proyecto de Meseta Ski), también valoraron la petición del PSOE de crear una comisión de investigación, pues señaló que están a favor «de todo lo que contribuya a que haya una mayor transparencia en Sodeva».

También el grupo de Toma la Palabra se pronunció ayer a favor de la constitución de la comisión de investigación por considerar que debe esclarecerse la información de la Guardia Civil sobre el supuesto pago a Centeno de un viaje a Japón.

Los hechos por los que se le investiga a Alfonso Centeno ocurrieron en el año 2007, cuando era vicepresidente de la Diputación. Entonces contrató a través de El Corte Inglés un viaje a Japón para dos personas que, según manifestó el viernes, fue de carácter privado. Como tal, domicilió en su cuenta bancaria tres cuotas para pagarlo. Si bien, según la información que salió a la luz hace unos días, la Guardia Civil apuntaría en un informe que Centeno viajó a Japón con directivos de la empresa y que el viaje fue financiado con cargo a Corsán, empresa investigada por presuntos sobornos en las obras del Ave y que en Valladolid entonces era la adjudicataria de la pista de esquí seco prevista en Villavieja del Cerro, presupuestada en cuatro millones y que fue paralizada por sentencia judicial.